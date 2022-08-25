İbrahim Tatlıses ile ilgili 25 Ağustos 2022 Perşembe günü son dakika olarak duyurulan haberler sonrası vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Ünlü şarkıcı, İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses sıkıştığı araçtan çıkarıldı mı? İşte ayrıntılar...

İBRAHİM TATLISES'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi.

Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken Trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'in yaralandığı aktarıldı.

İbrahim Tatlıses'in araçta sıkıştığı öğrenilirken bölgeye çok sayıda ekip gönderildiği ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre İbrahim Tatlıses'in yanında kızı da bulunuyor.

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

İbrahim Tatlıses, 1 Ocak 1952 yılında Arap asıllı bir baba ve kürt kökenli bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Türk şarkıcı, besteci, yapımcı, oyuncu, televizyoncu ve iş adamıdır.

Urfa’da inşaatte çalıştığı sırada söylediği bir türkünün şans eseri Adana’lı bir sinemacı tarafından duyulmasıyla müzik kariyerine başlamıştır. Kariyerinin ilk senelerinde Adana’da, ardından Ankara’ya gelerek gazino ve pavyonlarda sahneye çıkmaya başlamıştır.

Ün kazanması ise 1974 senesinde Ankara’daki Kınalı Pavyon’da, ‘’Ayağında Kundura’’ türküsünü söylerken olmuştur. 30’dan fazla albüm çıkaran İbrahim Tatlıses’in birçok filmi ve dizisi vardır. Bunun yanı sıra 20 sene boyunca sunuculuğunu yaptığı İbo Show kült bir program olmayı başarmıştır.

İbrahim Tatlıses müzik dışında gıda ve inşaat sektöründe de yer alır. İbrahim Tatlıses’in oğlu İDO ve kızı Dilan Çıtak da kendisi gibi şarkıcıdır.

