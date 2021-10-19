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İbrahim Tatlıses'in Yasemin Şefkatli'ye taktığı altın kemerin fiyatı şoke etti

19.10.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İdo Tatlıse ile evlenen Yasemin Şefkatli, kayınpederi İbrahim Tatlıses ile olan fotoğrafını paylaştı. Şefkatli'nin üzerindeki altın kemeri İbrahim Tatlıses’in taktığı öğrenildi. Altın kemerin fiyatı ise olay oldu.

İbrahim Tatlıses'in Yasemin Şefkatli'ye taktığı altın kemerin fiyatı şoke etti

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli ile 7 Ekim'de görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin düğünleri İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otelde gerçekleşti. Büyük katılımlı düğünde Şefkatli 3 gelinlik giyerek gündem oldu.

Tatlıses oğlunun düğünü için kesenin ağzını açmış ve masraf yapmıştı. İbrahim Tatlıses bununla da kalmadı ve gelini Yasemin Şefkatli'ye bir kemer taktı. Geçtiğimiz gün Yasemin Şefkatli bu kemerle birlikte verdiği pozu da paylaştı.

Yasemin Şefkatli'nin altın kemeri ve evi gündemde!Yasemin Şefkatli'nin altın kemeri ve evi gündemde!

Yasemin Şefkatli'nin altın kemerinin fiyatı sosyal medyada gündem oldu. İddialara göre İbrahim Tatlıses'in taktığı altın kemerin fiyatı 450 bin TL.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Yasemin Şefkatli
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