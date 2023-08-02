İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Aramam, Dom Dom Kurşunu, Mavişim, Ayağında Kundura gibi birçok unutulmaz şarkıya imza atan İbrahim Tatlıses mal varlığıyla gündem oldu. "Serveti dudak uçuklatan ünlüler" başlığıyla paylaşılan bir listede adı geçen Tatlıses kendi mal varlığının abartıldığı kadar olmadığını söyledi.

NELER VAR NELER…

Seyrantepe’de 1.5 dönüm arsa üzerinde bulunan bir kebap salonu, TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası, By Tatlıses giyimin atölyesi ve mağazası, Demirciköy Alarko Sitesi'nde bir villa, Seyrantepe OYAK Sitesi'nde üç daire, Şanlıurfa'da bir daire, Şanlıurfa'da 3 dönüm arsa, İzmir Narlıdere Folkart Evleri'nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konaklarında bir villa, 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 adet Mercedes marka otomobil, 3 Jeep, 1 limuzin, 20 şirket aracı olan Tatlıses listesine şunları da ekledi:

OTELLER, KEBAP SALONLARI, ARSALAR

Bodrum Bitez'de 48 daireli Tatlıses Paradise apartları ve içinde bir villa, Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm üzerine denize sıfır 26 odalı Golo Beach Hotel, Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm arsa, Kuşadası'nda 8 dönüm üzerine 6 katlı 157 odalı 314 yataklı Tatlıses Otel, İstanbul'da 5 kebap salonu, Uydu kanalı ve D-Smart'ta yayında olan TV kanalı, birçok ilde ulusal yayın yapan Tempo TV.

