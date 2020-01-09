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  4. İbrahim Tatlıses müjdeyi verdi 'İbo Show' geri dönüyor

İbrahim Tatlıses müjdeyi verdi 'İbo Show' geri dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:41 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses büyük oğlunun açtığı saç ekim merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İbrahim Tatlıses müjdeyi verdi 'İbo Show' geri dönüyor

İbrahim Tatlıses’in büyük oğlu Ahmet, Etiler’de saç ekim merkezi açtı. Davete Ferman Toprak’tan Hakan Altun’a, Şafak Sezer’den Ümit Besen’e kadar birçok ünlü katıldı. İbrahim Tatlıses, “Bu iş kellere yarayacak. Ahmet saç ekecek, Dilan tırnak kesecek, İdo giydirecek, ben de yedireceğim. Daha ne olsun” dedi.

Açılışta 68’inci yaşını da pastayla kutlayan İbrahim Tatlıses, “İbo Show ne zaman başlayacak?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Artık maymun gözünü açtı, gözlerimi yaptırdım. Yakında inşallah program hazırlayacağız, şarkı da söyleyeceğim.” (MedyaRadar)

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Anahtar Kelimeler:
ibrahim tatlıses, ibo show,

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