Yaklaşık 10 yıl önce silahlı saldırıya uğrayarak başından vurulan İbrahim Tatlıses'in kim tarafından ve neden vurulduğu sevenleri tarafından araştırılıyor. Büyük bir hayati tehlike atlatan İbrahim Tatlıses, yıllar sonra yeni şarkısı ile sevenlerini mutlu etti. Peki, İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses'i kim neden vurdu? İşte, ayrıntılar...

İBRAHİM TATLISESİ KİM, NE ZAMAN VE NEDEN VURDU?

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011 gecesi Beyaz TV'de yayınlanan İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından vurulmuştu. Saldırı sonrası acilen hastaneye kaldırılan Tatlıses, 6 saat süren ameliyat sonucu yoğun bakımda tedavi görmüş ve kısmi felç geçirmişti.

Gri Fiat Linea marka bir arabadan yapıldığı öğrenilen saldırı hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış ve iki gün içinde araç bulunmuştur. Suikastın bir numaralı zanlısı olduğu öne sürülen Abdullah Uçmak yakalanmıştır.

Yapılan soruşturmada Mikail Özdil isimli şahıs, Abdullah Uçmak'ın talimatıyla televizyon programının yayınlanmasından sonra İbrahim Tatlıses'e suikast düzenlemeyi planladıklarını ifade etmiştir. Olay sonrasında yakalanan Abdullah Uçmak tutuklanarak ceza evine gönderilmiştir.

