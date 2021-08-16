İbrahim Tatlıses paylaştı! "Bir babayla kızın aşk hikayesi"

İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız'dan olan kızı Elif Ada ile pozu sosyal medyayı salladı. İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'yı görenler "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu.

İbrahim Tatlıses kızıyla pozunu paylaşıp fotoğrafa "Bir babayla kızın aşk hikayesi" notunu düştü.

İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında evlenmişti. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız kızları Elif Ada Tatlıses'i evliliklerinin ikinci yılında kucaklarına almışlardı. Sonrasında 2013 yılında boşandıklarında İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses henüz bebekti. İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu olan Elif Ada Tatlıses annesi Ayşegül Yıldız ile yaşıyor.



