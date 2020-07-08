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İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya'yı savundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 08:58 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses, Youtube kanalı açtı. İbo'nun ilk işi ise genç sevgilisi Gülçin Karakaya'yı savunmak oldu. Tatlıses, sevgilisiyle ilgili son noktayı koydu.

İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya'yı savundu!

68 yaşındaki İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile kameralar karşısına geçmişti.

Günlerce konuşulan aşk hakkında İbrahim Tatlıses, sessizliğini bozdu. İmparator, "'Kimdir Gülçin?' size anlatayım" diyerek iddialara yanıt verdi.

Tatlıses, "Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Twitter’ıma bakar, Instagram’ıma bakar. Gülçin Hanım’a etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil" dedi. İbo açıklamasında "Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman ‘Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda’ demediler. Şimdi ‘Gülçin kimdir?’ diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor, Gülçin de sol kolum, var mı ötesi?” dedi.

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İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili soru sorulunca “Allah akıl fikir versin” diyen eski eşi Perihan Savaş’ın bu sözleri için de “Talihsiz bir açıklama. Kullanacağı her cümlede kızımızı, torunlarını düşünmesi lazım” yorumunu yaptı.

"Ben kadınsız yapamam" diyen ve birçok aşk, evlilik yaşayan İbrahim Tatlıses, 7 çocuk ve 9 torun sahibi.

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