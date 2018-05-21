İbrahim Tatlıses'tan İnsanlık Suçu dizisi isyanı! 'Tam bizi alıştırdınız...'

Kanal D'de başrollerini Kaan Yıldırım, Gizem Karaca ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı İnsanlık Suçu dizisi sürpriz bir kararla 8. bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. Dizinin sıkı bir hayranı olan İbrahim Tatlıses ise sosyal medya hesabından dizinin yayından kaldırılmasına tepki gösterdi.

Tatlıses sosyal medyadan paylaştığı mesajda, 'Bizi tam İnsanlık Suçu'na alıştırdınız, ondan sonra hop dizi yayından kalkıyor.Oldu mu şimdi? Ayrıca dizi güzel, hikaye güzel, oyuncuların performansı güzel.Ee nesi kötü?' notunu düştü.

Ünlü sanatçı daha önce de diziye hayranlığını, 'İnsanlık Suçu dizisini soluksuz izledim… Konu ve senaryo akıcı, oyuncular süper… Hele hele de Ahmet Mümtaz Taylan’ın oyunculuğu kusursuz, mimikleriyle oynuyor resmen, tam bir usta. Tebrik ediyorum” sözleriyle takipçilerine duyurmuştu.





