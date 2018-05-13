MAGAZİN

İbrahim Tatlıses'ten 7 yıl sonra bir ilk!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.05.2018 21:39 | Son Güncelleme

Uzun zamandır müzik çalışmalarına ara veren İbrahim Tatlıses 7 yıl sonra geri döndü.

İbrahim Tatlıses'ten 7 yıl sonra bir ilk!

Polat Yağcı prodüktörlüğünde 7 yıl sonra yeniden stüdyoya giren İbrahim Tatlıses, Yaylalar türküsünü seslendirerek klip çekti. 19:00'da yayına giren klip yaklaşık bir saat içinde 5 binden fazla görüntülenme aldı. Hayranları tarafından yorum yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses böylece uzun süredir ara verdiği sanat dünyasına yeniden dönmüş oldu.

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI
İbrahim Tatlıses sevincini Instagram hesabından dile getirdi. Yeni klibini paylaşan İbrahim Tatlıses yorum kısmına, "7 yıl aradan sonra “YAYLALAR” ile YOLA DEVAM diyorum, hepimize hayırlı olsun, ASKERİMİZE moral olsun... SİZLERİ SEVİYORUM, YENİ ŞARKILARIM ÇOK YAKINDA..." yazdı.

YAYLALAR TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEMİŞTİ
Öte yandan İbrahim Tatlıses Afrin’deki askerlere moral vermek için gittiği Hatay’da ‘Yaylalar’ türküsünü seslendirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ibrahim tatlıses yaylalar

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