MAGAZİN

İbrahim Tatlıses'ten Hadise'ye iltifat

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.03.2019 09:35 | Son Güncelleme

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. İbrahim Tatlıses ise Hadise'nin fotoğrafına, "Çok güzel zaten güzeldi." yorumunu yaptı.

İbrahim Tatlıses'ten Hadise'ye iltifat

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafına yorum yaptı.

"ÇOK GÜZEL"

Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden olan şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. İbrahim Tatlıses ise Hadise'nin makyajsız fotoğrafına sessiz kalmadı. Tatlıses, Hadise'nin makyajsız fotoğrafına, "Çok güzel zaten güzeldi." yorumunu yaptı.

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REKLAM ANLAŞMASIYLA GÜNDEME OTURMUŞTU

Hadise yaptığı reklam anlaşmasıyla gündeme oturmuştu. Pop yıldızı Hadise'nin bir içecek firmasıyla reklam anlaşması yaptığı ortaya çıkmıştı. Hadise'nin bu anlaşmadan yıllık 5 milyon TL kazanacağı öğrenildi. Hadise'nin bir yıllık anlaşmanın 3,5 milyon TL'sini peşin aldığı iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ibrahim tatlıses Hadise övgü instagram

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