İbrahim Tatlıses'ten Hadise'ye iltifat

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafına yorum yaptı.

"ÇOK GÜZEL"

Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden olan şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. İbrahim Tatlıses ise Hadise'nin makyajsız fotoğrafına sessiz kalmadı. Tatlıses, Hadise'nin makyajsız fotoğrafına, "Çok güzel zaten güzeldi." yorumunu yaptı.

REKLAM ANLAŞMASIYLA GÜNDEME OTURMUŞTU

Hadise yaptığı reklam anlaşmasıyla gündeme oturmuştu. Pop yıldızı Hadise'nin bir içecek firmasıyla reklam anlaşması yaptığı ortaya çıkmıştı. Hadise'nin bu anlaşmadan yıllık 5 milyon TL kazanacağı öğrenildi. Hadise'nin bir yıllık anlaşmanın 3,5 milyon TL'sini peşin aldığı iddia edilmişti.

