MAGAZİN

İbrahim Tatlıses'ten Hakan Çalhanoğlu'na sert yorum!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.06.2019 09:24 | Son Güncelleme

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, İzlanda'nın Türkiye'yi 2-1 yendiği maçtan sonra yaptığı Hakan Çalhanoğlu yorumuyla büyük yankı uyandırdı.

İbrahim Tatlıses'ten Hakan Çalhanoğlu'na sert yorum!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde dördüncü hafta, bu akşam oynanan maçlarla sona erdi. C, E, H, I ve J gruplarında toplam 13 müsabakada 26 takım galip gelebilmek için mücadele etti. Türkiye, H Grubu'nda deplasmanda İzlanda ile karşılaştı.

    1. ve 32. dakikalarda Ragnar Sigurdsson'un gollerine ay-yıldızlılarda 40. dakikada Dorukhan Toköz karşılık verdi. Ancak müsabakanın ikinci yarısında başka gol olmayınca Milli Takım sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve gruptaki ilk yenilgisini aldı.

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FİYASKO ÇIKTI

İzlanda havalimanında yaşanan tatsız hadise Milli Takım'a olumsuz yansıdı ve ay yıldızlı futbolcu, rakibi karşısında vasat bir oyun sergilerken sakatlıktan yeni çıkan ve Şenol Güneş'in ilk 11'de sahaya sürdüğü Hakan Çalhanoğlu, dün gece en çok eleştirilen isimlerden birisi oldu.

"BU HAKAN ÇARPILMIŞ GİBİ OYNUYOR"

Twitter hesabından İzlanda-Türkiye maçı sonrası mesaj yayınlayan İbrahim Tatlıses, "Kardeşim bu Hakan çarpılmş gibi oynuyor hayırdır bizim bildiğimiz Hakan bu olamaz hocam uyarıyorum sizi." ifadelerini kullandı.

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'BENCE BEDDUA YA DA BÜYÜ'

İbrahim Tatlıses'in paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bence de beddua ya da büyü başka bir şey olamaz." yorumunu yaptı.


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ibrahim tatlıses izlanda maçı hakan çalhanoğlu

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