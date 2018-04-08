MAGAZİN

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2018 21:46 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses'in İbo Show'u sunduğu dönemde programında ağırladığı Hadise'ye ilşkiler üzerine öğütler verdiği görüntüler sosyal paylaşım sitesi Youtube'da 1 milyondan fazla izlendi.

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

Şu sıralar Demet Akalın ve diğer ünlü isimlerle yaşadığı polemiklerle gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in canlı yayında Hadise'ye asıldığını biliyor muydunuz?

"SENİN BACINI SEVERİM"
Hadise'yi Türkiye'de yeni yeni parlamaya başladığı dönemlerde programında ağırlayan İbrahim Tatlıses, güzel şarkıcıya ısrarla sevgilisi olup olmadığını soruyor. Hadise bu konuda konuşmak istemeyince topu Serdar Ortaç'a atan Tatlıses, "Hadise benim bacım olur" cevabıyla neye uğradığını şaşırıyor.

Serdar'ın bu cevabı karşısında bozulduğu gözlenen Tatlıses, "Senin bacını severim" diyerek durumu kurtarmaya çalışıyor.(Haberler.com)

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Anahtar Kelimeler:
ibrahim tatlıses Hadise

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