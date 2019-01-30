İbrahim Tatlıses’in acı günü

İbrahim Tatlıses,’in annesi Leyla Tatlı, hayatını kaybetti. Tatlıses, annesinin vefat haberini sosyal medya üzerinden duyurdu.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in annesi Leyla Tatlı bugün hayatını kaybetti. Annesinin vefat haberini sosyal medaya hesabından duyuran İbrahim Tatlıses, “Baştacım kıymetlim anam, Leyla Sultan’ım Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Acımız çok büyüktür. Cenazesi 16 Ocak Çarşamba günü ikindi namazını müteakiben Zincirlikuyu Camii’nde Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir” paylaşımını yaptı.
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