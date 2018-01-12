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İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

MAGAZİN HABERLERİ | 12.01.2018 20:55 | Son Güncelleme 10 saat önce

İbrahim Tatlıses'in, bir program aracılığıyla yeniden evlenme teklifi ettiği eski eşi Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi.

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

Seda Sayan'la programına konuşan İbrahim Tatlıses, kameralar aracılığıyla eski eşi Ayşegül Yıldız'a evlilik teklifinde bulunmuştu.

Tatlıses şunları söylemişti:
Aydemir Akbaş 4 kez boşanıp, 5 kez evlendi. Ayşegül Yıldız’a evlenme teklifim olacak. Ayşegül Yıldız'a aşık değilim ama evlenmek istiyorum. Kendisine bu teklifimi daha önce sunmadım. Televizyon ekranlarından ona teklif ediyorum.

AYŞEGÜL YILDIZ'DAN CEVAP
Tatlıses'in teklifine ne diyeceği merak edilen Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabında bir açıklama yayınladı:

İbrahim Bey'e saygım sonsuz, sevgim de artık çok daha farklı boyuttadır. Kendisi çok iyi bir baba olmakla birlikte bu saatten sonra da “tek” ortak noktamız evladımız Elif Ada’dır ve tekrar evlenmemiz söz konusu değildir. Boşandığımız andan itibaren de benim için o sayfa bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Ama her zaman temenni ettiğim gibi kendisinin sağlıklı, huzurlu mutlu olması en büyük temennimdir...

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Anahtar Kelimeler:
ibrahim tatlıses Ayşegül Yıldız

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
o kadın buna nasıl bakmış hala anlamış değilim
ibrahimin kaprisleri,huyu,suyu çekilirmi.nasıl olsa ibo nafakasını veriyor..ne yapsın kocayı.
nafaka veriyorsa ikinci kez evliligi kesinlikle kabul etmez.
Adamcağız gündeme gelmek için sosyal medyayı kullanmana gerek yok! daha önceki eş ve çocoğu var tabiki nikahlanması normaldir de bunun popülerliği nerede, sıradan bir olay. amaç unutulmamaksa yerel tv lerde her akşam proğram yapsa daha iyi olurdu.
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