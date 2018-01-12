İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

Seda Sayan'la programına konuşan İbrahim Tatlıses, kameralar aracılığıyla eski eşi Ayşegül Yıldız'a evlilik teklifinde bulunmuştu.

Tatlıses şunları söylemişti:

Aydemir Akbaş 4 kez boşanıp, 5 kez evlendi. Ayşegül Yıldız’a evlenme teklifim olacak. Ayşegül Yıldız'a aşık değilim ama evlenmek istiyorum. Kendisine bu teklifimi daha önce sunmadım. Televizyon ekranlarından ona teklif ediyorum.

AYŞEGÜL YILDIZ'DAN CEVAP

Tatlıses'in teklifine ne diyeceği merak edilen Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabında bir açıklama yayınladı:

İbrahim Bey'e saygım sonsuz, sevgim de artık çok daha farklı boyuttadır. Kendisi çok iyi bir baba olmakla birlikte bu saatten sonra da “tek” ortak noktamız evladımız Elif Ada’dır ve tekrar evlenmemiz söz konusu değildir. Boşandığımız andan itibaren de benim için o sayfa bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Ama her zaman temenni ettiğim gibi kendisinin sağlıklı, huzurlu mutlu olması en büyük temennimdir...