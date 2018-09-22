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'İbrahim Tatlıses'in medyumu'nu öldüren sanıklara verilen cezayı Yargıtay bozdu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 12:34 | Son Güncelleme

BURSA'da, 'İbrahim Tatlıses'in medyumu' diye de tanınan İsmet Halit Kayaokay'ı (67) boğarak öldürdükleri iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'yağma' suçundan ise 13'er yıl hapis cezasına çarptırılan eşi Serap Kayaokay (35) ve sevgilisi Nuh Yılmaz (48), hakkındaki karar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya müdahil olmaması nedeniyle Yargtay tarafından bozuldu.

'İbrahim Tatlıses'in medyumu'nu öldüren sanıklara verilen cezayı Yargıtay bozdu

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, 'İbrahim Tatlıses'in medyumu' diye de tanınan İsmet Halit Kayaokay'ı (67) boğarak öldürdükleri iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'yağma' suçundan ise 13'er yıl hapis cezasına çarptırılan eşi Serap Kayaokay (35) ve sevgilisi Nuh Yılmaz (48), hakkındaki karar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya müdahil olmaması nedeniyle Yargtay tarafından bozuldu. Tekrar başlanan davada, Yargıtay'ın kararının Bakanlığa bildirilmesi için duruşma ertelendi.
Merkez Yıldırım ilçesinde 2013 yılının Ekim ayında meydana gelen olayda, İbrahim Tatlıses'in medyumu olduğu öne sürülen İsmet Halit Kayaokay, iddiaya göre, eşi Serap Kayaokay ve kadının Adana'da yaşayan sevgilisi Nuh Yılmaz tarafından evinde öldürüldü. Şüpheliler, 25 bin lirasını aldıkları İsmet Halit Kayaokay'ın cesedini, Demirtaş Barajı yakınlarında toprağa gömdü. Olay, polise başvurup, eşinden günlerdir haber alamadığını söyleyen ve çelişkili ifadeler veren Serap Kayaokay'ın telefonlarının savcılık emriyle dinlenmesi sonucu ortaya çıktı. Bursa'da yakalanan Serap Kayaokoy ile Adana'da gözaltına alınan sevgilisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haklarında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' ve 'nitelikli yağma' suçlarından ömür boyu hapis ve 15'er yıl hapis cezası istenen tutuklu sanıklar, çıktıkları duruşmalarda birbirlerini suçladı. Sanıklar, 'cinayet' suçundan ömür boyu ağırlaştırılmış hapis ve 'yağma' suçundan da 13'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
YARGITAY KARARI BOZDU
Serap Karaokay ile Nuh Yılmaz'ın avukatlarının yaptığı itirazı değerlendiren Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatının müdahil olmadığını gerekçe göstererek kararı bozup, sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi.
Bunun üzerine, tutuklu sanıkların Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına tekrar başlandı. Duruşma, kararın bakanlığa bildirilmesi için ertelendi.

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