İbrahim Tatlıses'ten Ayşegül Yıldız açıklaması

İbrahim Tatlıses verdiği bir röportajda "Aşık değilim ama Elif'in anası Ayşegül Yıldız'la evlenmek istiyorum dedi. İmparator gelen eleştiriler üzerine Instagram hesabından bir açıklamada daha bulundu ve "aşık değilim" derken ne demek istediğini açıkladı.

İşte İbrahim Tatlıses'in o açıklamaları:

"Geçtiğimiz günlerde verdiğim röportajda, bana şuan aşık mısınız diye bir soru soruldu, bende şuan aşık değilim dedim. Sonra evlenmeyi düşünür müsünüz diye sordular, evet dedim. Şimdi siz olayı Ayşegül Hanım’ı sevmiyoruma nasıl bağladınız merak ettim, nasıl konuşuyorsunuz...? Bu da başka bir yanlış, insan sevmediği insanla 19 yıl nasıl birlikte olur... Ayşegül Hanım Elif’imin, altın ufağımın anasıdır... Sevmemek, saymamak mümkün mü, şimdi sorarım sizlere... Benim sevgim bakidir.

Saygılarımla..."

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