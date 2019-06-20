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İbrahim Tatlıses’ten Binali Yıldırım’a destek çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 11:36 | Son Güncelleme

İstanbul’da siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses’in ev sahipliğindeki "23 Haziran seçimlerinde AK Parti’ye destek’’ toplantısında buluştu.İş ve siyaset dünyasının tanınmış simaları Tatlıses Kebap Seyrantepe’de bir araya geldi.

İbrahim Tatlıses’ten Binali Yıldırım’a destek çağrısı

İstanbul’da siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses’in ev sahipliğindeki "23 Haziran seçimlerinde AK Parti’ye destek’’ toplantısında buluştu.
İş ve siyaset dünyasının tanınmış simaları Tatlıses Kebap Seyrantepe’de bir araya geldi. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses’in ev sahipliğinde gerçekleşen akşam yemeğinde gündem İstanbul seçimleri oldu.
Kağıthane Müftü Yardımcısı Mele İmran’ın duasıyla başlayan yemeğe; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu, AK Parti 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve iş adamları katıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, burada bir konuşma yaptı. Şanlıurfalı hemşehrilerini buluşturduğu için toplantıyı organize eden Ahmet Tatlıses’e teşekkür eden Beyazgül, "Sağ olsun Ahmet bey her bir Urfalıyı aradı ayrı ayrı davet etti. Burada İmparatordan bahsetmemek olmaz. Şanlıurfa’mızın tanıtımına çok önemli katkılarda bulunmuş, çok değerli bir isimdir kendisi. Yıllar önce ’Ayağında kundura’ dedi ve o gün bugündür o ses durmadı’’ dedi.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ise tüm konuklarına katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Tatlıses konuşmasında, "Urfalı ciğerci Ahmet’nin oğluyum ötesi yok. Memleketim için ölürüm, Tayyip Erdoğan için ölürüm. Oğluma bu organizasyonu yaptığı için teşekkür ediyorum. Bana göre İstanbul sadece İstanbul değil, dünyanın başkentidir. Gelin İstanbul’a kötü gözle bakan herkesin gözünü kör edelim. Bu seçimde desteğimizi başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın partisi ve adayından yana kullanalım’’ ifadelerine yer verdi.

İbrahim Tatlıses’ten Binali Yıldırım’a destek çağrısı

İbrahim Tatlıses’ten Binali Yıldırım’a destek çağrısı

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