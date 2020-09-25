İbrahim Toru kimdir? İbrahim Toru memleketi neresi, neden öldü?

AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili adayı olarak tanıdığımız İbrahim Toru koronavirüs tedavisi görüyordu. Kanal Urfa adlı yerel platformun kurucusu olan Toru aynı zamanda ticaretle de ilgileniyordu. Koronavirüse yakalanmasının duyulmasıyla hayatı araştırılan İbrahim Toru'nun son durumu nedir?

İBRAHİM TORU SON DURUMU

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören İbrahim Toru'nun sağlık durumu merak ediliyor. Şanlıurfa'da oldukça tanınan bir kişi olan Toru'nun koronavirüs tedavisinin nasıl gittiği araştırılıyordu. Maalesef 24 Eylül 2020 tarihinde İbrahim Toru koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

İBRAHİM TORU KİMDİR?

1976 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelen Toru, çevresinde çok sevilen ve Şanlıurfa'nın tanınmış simalarından birisiydi. 3 dönem AK Parti İl Başkanlığı yönetiminde yer alan Toru, AK Parti'nin kurucuları arasında yer alıyordu. Şanlıurfa'dan ulusal yayın yapan Kanal Urfa'nın kurucusu olan Toru, aynı zamanda ticaretle de ilgileniyordu.

İyi derece de Arapça konuşan İbrahim Toru, Ak Parti kurucularının arasında yer alırken aynı zamanda 28. 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Şanlıurfa Bölgesi, 11'nci sıradan millet vekili adayıdır. Toru aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarına da destek oluyor, çalışmalar yürütüyordu.





