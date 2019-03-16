İbrahim Ulusoy: Avcılar’da 20 yıldır taş üstüne taş konmadı

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti’nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, 31 Mart Yerel Seçimleri için hazırladığı projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Avcılar’da 20 yıllık belediyecilik depremi yaşandığını, taş üstüne taş konulmadığını belirten Ulusoy, vizyon projelerle Avcılar’ı marka bir kent haline getireceklerini ifade etti. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde AK Parti’nin Avcılar Belediye Başkan Adayı olan İbrahim Ulusoy, Avcılar’a ilişkin projelerini ve vaatlerini anlattı. Avcılar’ın en kritik konularından biri olan depreme değinen İbrahim Ulusoy, 20 yıl önce bununla alakalalı hiçbir çalışma yapılmadığını belirterek, "Biz diyoruz ki depremi önleyemeyiz fakat depreme karşı tedbirlerimizi alabiliriz. Binalarımızın fizibilite çalışmalarını yapacağız ve halkımıza bunları sunacağız. Üç buçuk ay önce yola çıktığımızda da zaten söylemiştim, yatay mimari, bahçeli nizam mimari ve dönüşüm olacaksa da adasal bazda bir dönüşüm olmalı demiştim. Yapacağımız çalışmalar yerinde dönüşüm olacak. Adasal bazlı dönüşüm olacaksa da Avcılarımızın mahalle kültürüne uygun olmalı. Yeşilken ve Tahtakale mahallelerimizin imar problemleri var. Bu mahallelerimizin imarınızı seçimden sonra veriyoruz, verilmiştir, bitmiştir. Anamızın ak sütü gibi de helal olsun diyorum. Nasıl olacağı hususunda yine oturup yerinde dönüşüm mü olacak, toplu dönüşüm mü olacak? Ben diyorum ada bazlı olsun, bahçeli nizamlı olsun diyorum. Gönülleri rahat olsun. Vatandaşlarımızın Firuzköy’de kat artırımı ile alakalı bir istekleri vardı. Değerlendirdim, uygun gördüm. Orayla ilgili çalışmaları yapıyoruz" dedi.

"AVCILAR’IN İÇİNDE 54 ADET OTOPARK YAPILACAK" Avcılar’ın problemlerinin had safhada olduğu belirten Başkan Adayı Ulusoy, “Çünkü taş üstüne taş konulmamış. 20 yıllık belediyecilik depremi yaşanmış aslında. Trafik, ulaşım ve otopark en büyük problemlerimizden” diye konuştu. İbrahim Ulusoy, Avcılar’ın trafik, ulaşım ve otopark sorununun çözümüne ilişkin şu bilgileri verdi: "E-5'te bazı noktalarda trafiği alttan vereceğiz. Gümüşpala ile Tahtakale mahallelerimiz arasında bir ecdat yolu projemiz var. Bu da hem TEM trafiğini hem de E-5 trafiğini rahatlatacak. Bunun yanına kavşak ve yan yol çalışmalarımız olacak. Avcılarımızın içerisinde 54 tane noktaya otopark inşa ediyoruz. Yüzde 90’ı zemin altı, diğer geri kalanı katlı otopark. Bu da trafiği büyük ölçüde rahatlatacak. Mahalle içlerindeki otoparklar ücretsiz olacak şehir içindeki otoparklar ise ücretli olacak. Ulaşım noktasında, metro 2023 yılında Avcılarımıza geliyor. Tahtakale ve Ispartakule Mahallemize daha erken bir zamanda gelecek. Deniz ulaşımı noktasında, Avcılarımızdan İstanbul içine, Adalar ve Yalova'ya kadar denizin bütün ulaşım noktalarını Avcılar’ımızda kullanmış olacağız. Ecdat yolu projemizin bir buçuk iki kilometre üzerinden bir bisiklet yolu projemiz var. Tamamıyla doğanın içerisinde gölü ve doğayı izleyerek yaptığımız bir proje olacak. Cihangir, Denizköşkler ve Ambarlı mahallelerimizde ise yine bir bisiklet yolu ile beraber çok güzel bir projemiz var.”

EĞİTİM, KÜLTÜR SANAT VE SPOR PROJELERİ Avcılar’da başta sahil olmak üzere her mahalleye bir kütüphane inşa edeceklerini ifade eden Başkan Adayı Ulusoy şöyle konuştu; “Gençlik AR-GE Merkezi, Girişimcilik Merkezleri, İnovasyon Merkezleri, Dijital Kütüphaneler, her mahalleye bir kütüphane, Avcılar sahilinde muhteşem bir millet kıraathanesive çok büyük bir kütüphane kuruyoruz. Eğitim projeleri hususunda özellikle tüm mahallelerimizde okul projeleri, Spor Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Fen Lisesi, illkokullar, ortaokullar ve üniversitelerimize ilişkin çok sayıda çalışmalarımız olacak. Gençlerimizle ilgili 3Ç projemiz var ‘çay, çorba ve çamaşır.' Çamaşırların yıkanması, ütülenmesi hepsi bedava olacak. Belediye olarak biz bunu gençlerimize sunacağız. Gençlerimiz stajları hususunda, iş bulma hususunda eğlenerek öğrenmeleri hususunda Avcılar artık her şeyi bulabilecekler. "Spor projelerimiz arasında, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, Gümüşpala Mahallemiz’de Göl Sporları, Botanik Park projemiz. Gençlere yönelik olarak e-spor kompleksi projemiz olacak ve Buz Kompleksi, Körling Merkezi projemiz olacak ve çok büyük bir Kültür Kompleksi projemiz olacak. Bunun yanında Anadolu kültür merkezimiz ve Balkan Kültür Kompleksi projemiz var. Avcılar’da radyo festivalleri, bahar festivalleri, spor festivalleri gibi bir sürü muhteşem festivallerimiz olacak. Açıkhava sinemamız ve tema pazarlarımız olacak. Bununla alakalı önceden olan bir Entel Pazarımız vardı bunu da yine Avcılarımıza kazandıracağız."