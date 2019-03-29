AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, “Avcılar’da CHP’li Başkan olduğu için, Büyükşehir Belediyesi ise AK Parti’de olduğu için hiç yardım gelmiyor diye bir algı oluşturuyorlar. Tıpkı eğer AK Parti Avcılar Belediye seçimlerini kazanırsa tüm Yeşilkent Mahallesi’ndeki evleri yıkacak, dükkânları kapatacak dedikleri gibi. İşleri, güçleri yalan, iftira” dedi.

Seçmenlerle buluşan ve Avcılar Belediyesinin düşüncesinin "Ceketimizi assak kazanıyoruz" olduğunu dile getiren Avcılar AK Parti Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, sözlerine CHP belediyeciliğinin vizyonsuzluğu ile başladı. Ulusoy, “Şimdi soruyorum, ceketi asacak çivi yerinde mi? Yoksa ceketinizi asacak çivi de mi bırakmadınız" dedi.

CHP’nin yalanı: AK Parti kazanırsa Yeşilkent Mahallesi’ndeki evleri yıkacak

CHP’nin algı ile bir yere varamayacağını söyleyen İbrahim Ulusoy, “Avcılar’da CHP’li Başkan olduğu için, Büyükşehir Belediye ise AK Parti’de olduğu için hiç yardım gelmiyor diye bir algı oluşturuyorlar. Tıpkı eğer AK Parti Avcılar Belediye seçimlerini kazanırsa tüm Yeşilkent Mahallesi’ndeki evleri yıkacak, dükkânları kapatacak dedikleri gibi. İşleri, güçleri yalan, iftira. Bunun gerçek olmadığını her yerde söylediğimiz halde, fitne çıkarmaya devam ediyorlar” dedi.