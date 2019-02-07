İbrahim Ulusoy: Avcılar'da engelliler ve aileleri için sosyal tesis açacağız

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, Avcılar’daki 10 mahalleyi tek tek gezdiklerini ve herkesle temas içinde olduklarını söyledi. Fiziksel ve zihinsel engelli vatandaşlar için Avcılar’da sosyal tesis açacaklarını açıklayan Ulusoy, engelli vatandaşlar için kaldırım düzeninden sosyal tesis ve bakıma kadar geniş çaplı bir eylem planını hayata geçireceklerini belirtti.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, tüm Avcılar’ı kapsayan geniş çaplı bir planlama yaptıklarını dile getirerek, "Avcılar'da kaldırımlar araçlar ile dolu. Engelli kardeşlerimiz bu yüzden zorluk yaşıyor. Engelli vatandaşlarımız ile ilgili çok harika bir projemizi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Fiziksel ve zihinsel engelli kardeşlerimiz için Avcılar’da sosyal tesis açacağız. Bu projeyi bir hafta ila 10 gün içerisinde gerçekleştireceğiz. İnanıyorum ki engelli kardeşlerimiz ve aileleri çok mutlu olacak. Bu sosyal tesis sadece engelli kardeşlerimize değil, akrabalarına da açık olacak" dedi.