İbrahim Ulusoy: Avcılar'da engelliler ve aileleri için sosyal tesis açacağız

"HER MAHALLEYE ÖZGÜ PROJELERİMİZLE GELİYORUZ"

Ambarlı, Cihangir, Denizköşkler, Firuzköy Mahallesi, Gümüşpala, Merkez, Mustafa Kemalpaşa, Tahtakale ve Yeşilkent Mahallesi’ni adım adım, aile aile gezip yapılacaklar listesi için not aldıklarını aktaran Ulusoy, "60'a yakın projemiz var. Her mahallede farklı projeler yapacağız. Her mahalleyi vatandaşlarımızla birlikte kalkındıracağız. Her projenin özünde insan var. İnsana dokunmayan, faydası olmayan hiçbir proje için bütçe ayırmayacağız" diye konuştu.

VATANDAŞLA BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİ

Mahalle gezisinden sonra karşılaştığı engelli bir vatandaşla sohbet edip söylediklerini tek tek not alan Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, "Engelli kardeşimin notlarını aldım. Bu notları tek tek ve büyük bir özenle hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Sohbet sonrasında engelli vatandaşın söylediği şarkıya eşlik eden Ulusoy, herkesin hizmeti hak ettiğini, mutluluğu paylaşarak çoğaltacaklarını ifade etti.

"MEVCUT YÖNETİM BİZİM HAYALLERİMİZE DAHİ ULAŞAMIYOR"