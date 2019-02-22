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İbrahim Ulusoy: Avcılar'da imar sorunu yaşanmayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2019 16:48 | Son Güncelleme

  - AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, 'Söz Sizde' programlarına devam ediyor.

İbrahim Ulusoy: Avcılar'da imar sorunu yaşanmayacak

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, 'Söz Sizde' programlarına devam ediyor. Firuzköy'de mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Ulusoy, "Avcılar'da imardan yana sorunu olmayan vatandaş var mı? Her yerde bu sorunu dinliyorum. Bizim yönetimimizde bu sorun yaşanmayacak" dedi.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy ‘Söz Sizde’ programı kapsamında Firüzköy Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Ulusoy, “Her mahalleyi tek tek gezip sizi dinliyoruz. Dinlemediğimiz vatandaşımız kalmasın. Artık sizi dinleyen, sorunları çözmek isteyen birini karşınızda göreceksiniz. Kapımız herkese açık” dedi.

Firuzköy'ün başlıca sorununu imar olarak tanımlayan mahalle sakinleri hastanenin uzak olduğunu ve ulaşım sıkıntısı çektiklerini belirtti. Alt yapı sorunlarıyla ilgili çok fazla mağduriyet yaşadıklarını ifade eden mahalle sakinleri, ayrıca aile sağlık merkezlerinin de yeterli olmadığını aktardı.

"NE YIKIM YAPACAĞIZ NE DE İNSANLARI MAĞDUR EDECEĞİZ"

Sorunları dinleyip notlar alan AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, şöyle konuştu:

“CHP hizmet yapmaz ama algı yönetimini çok iyi beceriyorlar. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Biz gönülleri imar edeceğiz, ne yıkım yapacağız ne de insanları mağdur edeceğiz. Ben sözümün arkasındayım, birlikte çözüme ulaştıracağız. Benim felsefem budur. Benim imar konusuna istinaden tek söylenecek kelamım var. Avcılar'da imardan yana sorunu olmayan vatandaş var mı? Her yerde bu sorunu dinliyorum. Bizim yönetimimizde bu sorun yaşanmayacak.”

İBRAHİM ULUSOY HAKKINDA:

1978 yılında Trabzon’da dünyaya gelen İbrahim Ulusoy, ilk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 2000 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2006 yılında Ankara Onkoloji Hastanesi’nde Genel Cerrahi ihtisasını başarıyla tamamladı. Giresun Görele Devlet Hastanesinde 2007 tarihinde Genel Cerrahi uzmanı olarak başladığı görevine, 2009

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