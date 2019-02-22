İbrahim Ulusoy: Avcılar'da imar sorunu yaşanmayacak

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, 'Söz Sizde' programlarına devam ediyor. Firuzköy'de mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Ulusoy, "Avcılar'da imardan yana sorunu olmayan vatandaş var mı? Her yerde bu sorunu dinliyorum. Bizim yönetimimizde bu sorun yaşanmayacak" dedi.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy ‘Söz Sizde’ programı kapsamında Firüzköy Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Ulusoy, “Her mahalleyi tek tek gezip sizi dinliyoruz. Dinlemediğimiz vatandaşımız kalmasın. Artık sizi dinleyen, sorunları çözmek isteyen birini karşınızda göreceksiniz. Kapımız herkese açık” dedi.

Firuzköy'ün başlıca sorununu imar olarak tanımlayan mahalle sakinleri hastanenin uzak olduğunu ve ulaşım sıkıntısı çektiklerini belirtti. Alt yapı sorunlarıyla ilgili çok fazla mağduriyet yaşadıklarını ifade eden mahalle sakinleri, ayrıca aile sağlık merkezlerinin de yeterli olmadığını aktardı.

"NE YIKIM YAPACAĞIZ NE DE İNSANLARI MAĞDUR EDECEĞİZ"