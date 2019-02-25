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İbrahim Ulusoy: "Avcılar’da Tahtakale ve Merkez Mahallesi sakinleri sıkıntılı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 12:56 | Son Güncelleme

Seçim çalışmalarına Cihangir Mahallesi gezisi ile devam eden AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, “Söz Sizde” programı kapsamında Tahtakale ve Merkez Mahallesi sakinlerini dinledi.Söz Sizde Programı kapsamında Merkez ve Cihangir Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

İbrahim Ulusoy: "Avcılar’da Tahtakale ve Merkez Mahallesi sakinleri sıkıntılı"

Seçim çalışmalarına Cihangir Mahallesi gezisi ile devam eden AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, “Söz Sizde” programı kapsamında Tahtakale ve Merkez Mahallesi sakinlerini dinledi.
Söz Sizde Programı kapsamında Merkez ve Cihangir Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi. Tahtakale Mahallesi sakinleri sorunlarını anlattı.
Ak Belediyecilik ile her şey çözülecek
Mahalle sakinlerinin talepleri dinleyen AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, “Avcılar’ı karış karış, mahalle mahalle gezip vatandaşları dinliyor, notlarımızı alıyoruz. Bu sorunların şimdiye kadar aşılamaması çok garip çünkü zor şeyler değil. Bizim dönemimizde bu tür sorunlar asla olmayacak. Anında çözüm getireceğiz” dedi.

İbrahim Ulusoy:

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