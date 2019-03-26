İbrahim Ulusoy: İmarın sözünü aldık

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde düzenlenen proje tanıtım programında Kars, Ardahan ve Iğdırlı vatandaşlar bir araya geldi. Ulusoy, “İmarın sözünü aldık. İlçe belediyesi ile büyükşehir belediyesi arasında bu mesele çözülecek” dedi.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde düzenlenen proje tanıtım programında Kars, Ardahan ve Iğdırlı vatandaşlar bir araya geldi. Programa, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Ulusoy, Yeşilkent Mahallesi’ndeki imar sorununun çözümü başta olmak üzere birçok projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.

“HİÇ KİMSE MAĞDURİYETE UĞRAMIYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avcılar’daki mitinginde yaptığı konuşmasına atıfta bulunan Ulusoy, “İmarın sözünü aldık. İlçe belediyesi ile büyükşehir belediyesi arasında bu mesele çözülecek. Daha başkan olmadan büyükşehir belediyemize gittim. Hiç kimse haksızlığa uğramıyor, hiçbir kardeşimin kılı dahi incinmiyor. Hiçbir kardeşim, hiçbir mağduriyete uğramıyor. Ne Yeşilkent’te ne de Tahtakale’de. Başlarınızı sokacak yuvalar yaptırdınız; 5 daireniz mi var 5’i de sizin, 6 daireniz mi var 6’sı da sizin” dedi.

NUMAN KURTULMUŞ: İMAR SORUNLARI HALLEDİLECEK

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise yaptığı konuşmada, Avcılar’daki projelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da takip edileceğini ifade etti. Kurtulmuş, imar sorunu ile ilgili, “Hiçbir kayba uğramadan buradaki kardeşlerimiz sahip oldukları mülklerini geri dönüşüm vasıtası ile yeniden sürdürebilecek, imar sorunları halledilecek ve çocuklarınıza torunlarınıza imar sorunları halledilmiş yerler bırakacaksınız” ifadelerini kullandı.

“SENİN GÜCÜN İSLAM’IN İZLERİNİ SİLMEYE YETMEZ”

Ayrıca sabah saatlerinde Yeni Zelanda’da camilerdeki vatandaşlara yönelik saldırılara değinen Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yeni Zelanda’dan gelen haberle derinden sarsıldık. Müslümanlar cuma namazına hazırlanırken faşist bir cani, kafasına koyduğu bir kamera ile bir atari oyunu oynar gibi camiye girerek tek tek bütün Müslümanların üzerine kurşun yağdırıyor, gördünüz. 49 kardeşimiz şehit oldu. Ayrıca bazı arabaların altına el yapımı bombalar koydukları da anlaşıldı. Bu adam bu cinayetleri bu katliamları yapmadan 70 küsur sayfalık bir manifesto yayınlamış. O manifesto da çok şey söylüyor. Dünyanın birçok tarafına fiili bir şekilde sözlü saldırılarda bulunuyor. Ama diyor ki, ‘Türkler boğazın Asya yakasında, Doğu yakasında oturabilir, güvenlik içerisinde olabilirler. Ama boğazın Batı yakasına geçemezler, eğer oralarda olmaya devam ederlerse Türkleri oralardan çıkarmayı biliriz’ diyor. ‘Geleceğiz bir gün Ayasofya minarelerini yıkacağız. Tarihi Yarımada’daki Süleymaniye gibi camileri yerle bir edip İslam’ın izlerini sileceğiz’ diyor. Bir kere şu hastalıklı zihniyete bakar mısınız? Senin gücün İslam’ın izlerini silmeye yetmez. İstanbul, Fatih Sultan’ın bize mirasıdır. Dün vardık, bugün varız, kıyamete kadar da Allah’ın izni ile var olmaya devam edeceğiz.”



