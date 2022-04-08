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İbrahim Yumaklı kimdir? Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

08.04.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Yumaklı kimdir? sorusunun yanıtı Resmi Gazete'de 4 Bakan Yardımcısının görevden alındığı bilgisinin paylaşılması sonrası merak konusu oldu. Görevden alınan kişilerin yerine atamalar yapıldı. Çıkan haberlerin ardından İbrahim Yumaklı kimdir? Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

İbrahim Yumaklı kimdir? Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Görevden alınan kişilerin yerine atamalar yapıldı. Yeni Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı oldu. Peki Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? Konuya ilişkin bilgileri dizler için derledik.

İBRAHİM YUMAKLI KİMDİR?

İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil kimdir?

TARIM VE ORMAN BAKANI YARDIMCISI İBRAHİM YUMAKLI NE MEZUNU?

İbrahim Yumaklı Kastamonu'da doğdu. Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan İbrahim Yumaklı Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.

İBRAHİM YUMAKLI HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

İbrahim Yumaklı, 1993'te bir boya markasında İthalat İşlemleri Uzmanı olarak görev almaya başladı.

Yumaklı, 2011 yılına kadar bu firma ile bağlı grup şirketlerinin mali gruplarında yöneticilik görevini üstlendi.

2011'de Al JazeeraTürkiye'ye transfer olan Yumaklı, 2012-2015 yılları arasında Cine5 TV'de Genel Müdürlük yaptı.

İbrahim Yumaklı'nın iki çocuğu bulunuyor.

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resmi gazete
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