İbrahim Zarap kimdir? Samsun’da eşini canice döven İbrahim Zarap tutuklandı mı?

Samsun’da İbrahim Zarap isimli şahısın eski eşine şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. Kullanıcılar İbrahim Zarap kimdir sorusuna yanıt aramak üzere araştırmaya başladı. Peki İbrahim Zarap kimdir ve tutuklandı mı?

Samsun'da yaşandığı iddia edilen olayda eski eşi ve 5 yaşlarında olduğu tahmin edilen küçük kızı ile beraber yürüyen bir adamın eşine öldüresiye şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada binlerce kişiyi adeta ayağa kaldırdı. Sosyal medyada yayılan videoda söz konusu kadının yere düştüğü ve İbrahim Zarap tarafından çocuklarının gözü önünde tekmelendiği görülüyor. Cani adam, şiddet uygularken kendisine sözlü olarak "Ne yapıyorsun sen" diyenlere de tepkiler gösterdi.

İBRAHİM ZARAP'IN ESKİ EŞİNİN SON DURUMU NE, İBRAHİM ZARAP TUTUKLANDI MI?

İbrahim Zarap'ın saldırısı sonrasında kanlar içinde bilincini kaybeden kadın, çağrılan sağlık ekipleri tarafınca Samsun Gazi Hastanesine sevk edildi. Bir başka son dakika haberine göre ise burada ilk müdahalesi yapılan kadının hayati tehlikesi bulunmuyor. Vatandaştan İbrahim Zarap'ın tutuklanması için tepkiler geliyor. Sosyal medya kullanıcıları eşine şiddet uygulayan Zarap'ın tutuklanması için Twitter'da tag çalışması başlattı.