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İbrahim Zarap kimdir? Samsun’da eşini canice döven İbrahim Zarap tutuklandı mı?

07.03.2021 12:04 | Son Güncelleme:
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İbrahim Zarap kimdir? Samsun’da eşini canice döven İbrahim Zarap tutuklandı mı?

Kullanıcılar sosyal medyada paylaşılan bir videoyla birlikte İbrahim Zarap kimdir sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Samsun’da yaşayan İbrahim Zarap isimli şahıs, eski eşini sokak ortasında bayılana kadar darp etti ve sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki Twitter'da paylaşılan video ile araştırılmaya başlanan İbrahim Zarap kimdir? İbrahim Zarap tutuklandı mı? İşte detaylar...

Samsun’da İbrahim Zarap isimli şahısın eski eşine şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. Kullanıcılar İbrahim Zarap kimdir sorusuna yanıt aramak üzere araştırmaya başladı. Peki İbrahim Zarap kimdir ve tutuklandı mı?

Samsun'da yaşandığı iddia edilen olayda eski eşi ve 5 yaşlarında olduğu tahmin edilen küçük kızı ile beraber yürüyen bir adamın eşine öldüresiye şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada binlerce kişiyi adeta ayağa kaldırdı. Sosyal medyada yayılan videoda söz konusu kadının yere düştüğü ve İbrahim Zarap tarafından çocuklarının gözü önünde tekmelendiği görülüyor. Cani adam, şiddet uygularken kendisine sözlü olarak "Ne yapıyorsun sen" diyenlere de tepkiler gösterdi.

İBRAHİM ZARAP'IN ESKİ EŞİNİN SON DURUMU NE, İBRAHİM ZARAP TUTUKLANDI MI?

İbrahim Zarap'ın saldırısı sonrasında kanlar içinde bilincini kaybeden kadın, çağrılan sağlık ekipleri tarafınca Samsun Gazi Hastanesine sevk edildi. Bir başka son dakika haberine göre ise burada ilk müdahalesi yapılan kadının hayati tehlikesi bulunmuyor. Vatandaştan İbrahim Zarap'ın tutuklanması için tepkiler geliyor. Sosyal medya kullanıcıları eşine şiddet uygulayan Zarap'ın tutuklanması için Twitter'da tag çalışması başlattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'da yaşanan olayda eski eşine şiddet uygulayan şüphelinin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacaklarını bildirdi.

SON DAKİKA! İBRAHİM ZARAP TUTUKLANDI

Olayın ardından eşine şiddet uygulayan İbrahim Zarap tutuklandı. Vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine ulaşan polis ekipleri İbrahim Zarap'ı gözaltına aldı.

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