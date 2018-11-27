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İbrahimovic, Antalya'da yaban keçisi ve domuz avladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 11:34 | Son Güncelleme

DÜNYACA ünlü İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic (37), Antalya'nın Finike ilçesindeki Beydağları'nda yaban keçisi ve domuz avladı.

İbrahimovic, Antalya'da yaban keçisi ve domuz avladı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - DÜNYACA ünlü İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic (37), Antalya'nın Finike ilçesindeki Beydağları'nda yaban keçisi ve domuz avladı.
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'de forma giyen İsveçli Zlatan İbrahimovic, 36 milyon kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından, Antalya'nın Finike ilçesindeki Beydağları'nı gösteren ve üstünde 'Seni seviyorum' ile 'Çok teşekkür ederim' yazılı iki fotoğraf paylaştı. Ünlü futbolcunun özel bir turizm şirketi aracılığıyla Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü'nün izniyle bölgede avlandığı ortaya çıktı. Elmalı ve Finike arasındaki dağlık bölgede İbrahimovic'in yaban keçisi ve domuz avladığı öğrenildi.
Diğer yandan, Finike'de bir akaryakıt istasyonunda ünlü futbolcuyu gören Yunus Emre Mutlu, yanında bulundurduğu Trabzonspor formasını imzalattırdı.

FOTOĞRAFLI

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