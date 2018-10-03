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"İbranice el yazması büyü kitabı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 12:17 | Son Güncelleme

Kırşehir'de bir araçta, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen, ceylan derisinden İbranice büyü kitabı ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir araçta ceylan derisinden İbranice el yazması büyü kitabı bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen İbranice el yazması eserin, Kırşehir'den İstanbul'a götürüleceği ihbarı üzerine Ankara-Kayseri karayolu Özbağ beldesi çıkışında 41 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

İçinde 5 kişinin olduğu araçta inceleme yapan ekipler, koltuğun altına yaptırılan özel çekmecenin içinde ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış kitap buldu.

Araçtaki A.G, Ş.S, G.N.S, R.T. ve S.İ. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Zanlıların ifadelerinde, "ceylan derisi üzerine İbranice elle yazılmış 49 sayfalık eserin büyü kitabı olduğunu, kitabı İstanbul'da yüklü fiyat karşılığında bir kişiye teslim edeceklerini" söylediği öğrenildi.

Kitabın, tarihi nitelikte olup olmadığının tespiti için bilirkişi tarafından inceleneceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
büyük kitabı İbranice Kırşehir

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