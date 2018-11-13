"IBU, Makedonya'da markalaşmış bir üniversite"

CİHAD ALİU - Makedonya'daki Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, IBU'nun ülkenin en iyi eğitim veren ve uluslararası anlamda en çok kabul gören kurumu olduğunu belirterek "Makedonya'da bu anlamda markalaşmış durumda bir üniversite." dedi.

Başkent Üsküp'te 2006'da Türk kanaat önderleri, akademisyenler ve iş adamlarının girişimleriyle kurulan IBU'daki rektörlük görevine kısa bir süre önce başlayan Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin çalışmaları ve gelecekteki projelerinden söz etti.

IBU'nun bölgede saygın bir yer edindiğini vurgulayan Erdem, üniversitenin tanınırlığının daha da artırılması için çalışacaklarını söyledi.

Erdem, diploma tanınma ve denklik konusunda herhangi bir sorunları olmadığını belirterek başta Türkiye olmak üzere Uzak Doğu, Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika'dan öğrencilerle çeşitliliği sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Üniversitenin eğitim sisteminin Makedonya'da çok iyi olduğunu kaydeden Erdem, eğitim kalitesinin artırılması için Türkiye, Makedonya ve Avrupa'dan en iyi bilim insanlarını üniversitede istihdam etme çalışmaları yaptıklarını ifade etti.