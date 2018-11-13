"IBU, Makedonya'da markalaşmış bir üniversite"

CİHAD ALİU - Makedonya'daki Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, IBU'nun ülkenin en iyi eğitim veren ve uluslararası anlamda en çok kabul gören kurumu olduğunu belirterek "Makedonya'da bu anlamda markalaşmış durumda bir üniversite." dedi.
Başkent Üsküp'te 2006'da Türk kanaat önderleri, akademisyenler ve iş adamlarının girişimleriyle kurulan IBU'daki rektörlük görevine kısa bir süre önce başlayan Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin çalışmaları ve gelecekteki projelerinden söz etti.
IBU'nun bölgede saygın bir yer edindiğini vurgulayan Erdem, üniversitenin tanınırlığının daha da artırılması için çalışacaklarını söyledi.
Erdem, diploma tanınma ve denklik konusunda herhangi bir sorunları olmadığını belirterek başta Türkiye olmak üzere Uzak Doğu, Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika'dan öğrencilerle çeşitliliği sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.
Üniversitenin eğitim sisteminin Makedonya'da çok iyi olduğunu kaydeden Erdem, eğitim kalitesinin artırılması için Türkiye, Makedonya ve Avrupa'dan en iyi bilim insanlarını üniversitede istihdam etme çalışmaları yaptıklarını ifade etti.
- "Akademik dergilerin yayın merkezi olmak için çalışmalara başladık"
Haziranda düzenlemeyi planlandıkları büyük bir sempozyumla üniversitenin markalaşması ve tanınırlığının artırılmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Erdem, "Akademik yayıncılığa da girmek istiyoruz. Dünyaca bilinen endeksler tarafından taranan akademik dergilerin yayın merkezi olmak için çalışmalarımıza başladık." dedi.
Erdem, markalaşma yolunda üç stratejileri olduğunu kaydederek öğrenci çeşitliliğinin artırılması, iyi bilim insanlarının üniversitede görevlendirilmesi ve üniversitenin akademik yayıncılık ve bilimsel sempozyumların merkezi haline getirilmesiyle bu hedeflerine ulaşacaklarını belirtti.
Yeni kampüsün de bu doğrultuda büyük katkısı olduğunu vurgulayan Erdem, üniversitenin kuruluşu ve yeni kampüsün oluşmasına emek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.
Üniversitenin yaygınlaşabilmesi ve iyi bir marka haline gelebilmesi için iş birliklerini daha da artıracaklarını söyleyen Erdem, bu kapsamda "ortak diploma" uygulamasını hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.
- "IBU'nun Makedonya'ya hem ekonomik hem de eğitim anlamında katkısı var"
Erdem, üniversitenin Makedonya'ya hem ekonomik hem de eğitim anlamında ciddi katkısı olduğuna işaret ederek "Eğitim anlamındaki katkısı üzerinde durursak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz: (IBU) Makedonya'nın şu an en iyi eğitim veren, uluslararası anlamda en çok kabul gören kurumu ve Makedonya'da bu anlamda markalaşmış durumda bir üniversite." dedi.
Üniversitede halihazırda 20 ülkeden öğrenciler bulunduğunu aktaran Erdem, bu çeşitliliği artırarak ve yeni bölümler açarak Makedonya'daki eğitime katkılarını yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Mütevelli Heyeti ile Yönetim Kurulunun üniversite bünyesinde tıp fakültesi kurulması için çalışmalara başladığını anlatan Erdem, hemşirelik ve ebelik bölümlerini gelecek akademik yıla yetiştirmeyi planladıklarını kaydetti.
Erdem, Eğitim Fakültesinde de 5-6 bölümün gelecek akademik yılda açılmasını planladıklarını söyleyerek böylece Makedonya'daki ihtiyacı da gidermeyi hedeflediklerini ifade etti.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olmak üzere birçok diğer kurumun bursları ile öğrencilerin IBU'da eğitim aldığını aktaran Erdem, gelecekte mevcut burs imkanlarından daha fazlasını sağlayacaklarını sözlerine ekledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum