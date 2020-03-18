İbuprofen nedir, neye yarar, etkileri nelerdir?

DSÖ yani Dünya Sağlık örgütü kritik bir açıklama yaparak ibuprofen etken maddesini içeren ilaçlara karşı uyarıda bulundu. Uyarının nedeni de ibuprofenin koronavirüslü hastalarda olumsuz etkilere yol açabilmesi olarak açıklandı. Peki ibuprofen nedir, neye yarar, etkileri nelerdir?

İBUPROFEN NEDİR?

İbuprofen, bir non steroidal antienflamatuar ilaç etken maddesidir. Artrit, primer dismenore, grip semptomlarını azaltmak için ve ağrı kesici olarak kullanılır.

İBUPROFEN NE İÇİN KULLANILIR?

Steroid olmayan ağrı kesiciler grubunda yer alan ilaç ağrı kesici özelliğinin yanı sıra ateş düşürücü ve yüksek dozlarda yangı giderici (anti-enflamatuar) özelliklere sahiptir. Vücudumuzda hasar ve yaralanma gibi durumlarında salgılanan moleküller olan prostaglandinler ağrı, ödem, ateş ve yangıya neden olurlar. İbuprofen prostaglandinlerin üretimini engelleyerek vücutta ağrı, yangı ve ateşin oluşmasını engeller.

İBUPROFEN UYARILARI

İbuprofen kullanımı sırasında görmede bulanıklık, skotomada ve renk belirlenmesinde karışıklık görülürse, tedavi sonlandırılmalı ve hasta göz hekimi tarafından kontrol edilmelidir. Hipertansiyonlu ve dekompanze kalp yetmezliği olan hastalarda ve kumarin antikoagülanları kullanan kişilerde dikkatle uygulanmalıdır. Aspirine karşı aşırı duyarlı kişilerde ancak hekimin kesin önerisi ile ve özel dikkatle kullanılmalıdır. Özellikle, gebeliğin 1. ve 2. trimesterinde ve emziren annelerde yarar/risk ilişkisi özenle tartıldıktan sonra kullanılmalıdır.

