Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, "Evet, bir işsizlik sorunu var ama bu Türkiye'ye özgü bir durum değil. İspanya'da, İtalya'da ve Avrupa'nın diğer kentlerinde veya dünyanın diğer gelişmiş ekonomilerinde insanlar üniversiteden mezun olur olmaz iş mi buluyor? Gerçekçi olmak zorundayız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde üniversitenin kampüsünde, bölgedeki 9 üniversitenin katılımıyla düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı başladı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, sloganlarının "Yetenek her yerde" olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere çok önem verdiğini dile getiren Atay, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 20 yıl önce 76 üniversite vardı. O zaman evladı olan insanlar da 'Bizim gencimiz çok ama üniversite yok.' diyorlardı. Sadece son 18 yılda Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki kararlılığıyla üniversite sayımızı 206'ya yükselttik. 'Peki bu sayıya ulaştık ama işsizlik sorunu var.' diyorlar. Evet, bir işsizlik sorunu var ama bu Türkiye'ye özgü bir durum değil. İspanya'da, İtalya'da ve Avrupa'nın diğer kentlerinde veya dünyanın diğer gelişmiş ekonomilerinde insanlar, üniversiteden mezun olur olmaz iş mi buluyor? Gerçekçi olmak zorundayız."