İç Anadolu ve Ege YKS'nin en başarılı bölgeleri

BURCU ÇALIK- Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) geçen yıl en yüksek başarı gösteren bölgeler 151 bin 740 adayın üniversiteye yerleştiği İç Anadolu ile 97 bin 821 adayın yerleştiği Ege Bölgesi oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan "2018 YKS Yükseköğretime Geçişte İl-Bölge Başarıları ve Nüfus Hareketliliği Raporu"nda Türkiye'nin 7 bölgesinin başarı durumunu gösteren verilere de yer verildi. YKS'ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 aday ile yerleşen 857 bin 232 adayın Türkiye genelindeki yerleştirme analizlerinin yapıldığı rapora göre, İç Anadolu Bölgesi'nde 377 bin 322 aday sınava girerken, 304 bin 449'u tercih yapma hakkını elde etti. 212 bin 513 adayın tercih yaptığı sınavda 151 bin 740 aday üniversiteye yerleşti. Adayların 76 bin 391'i açıköğretim haricindeki lisans programlarını kazandı. Türkiye sıralamasında birinci olan İç Anadolu Bölgesi'nden 58 kişi ilk 100'e, 2 bin 761 kişi ise ilk 5 bine girdi. Lisansta adayların yüzde 13,4'ü birinci, yüzde 10'u ikinci, yüzde 8,5'i de üçüncü tercihine yerleşti.

Ege Bölgesi'nden 240 bin 794 adayın girdiği YKS'de tercih yapmaya hak kazanan 190 bin 49 kişiden 137 bin 334'ü tercihte bulundu. Bu kişilerin de 97 bin 821'i üniversiteye yerleşti. Toplam 46 bin 396 adayın açıköğretim hariç lisans programlarını kazandığı sınavda, Ege Bölgesi Türkiye sıralamasında 2'inci oldu. Bu bölgeden ilk 100'e 17, ilk 5 bine de bin 487 kişi girdi. Lisansta açıköğretim programları hariç birinci tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 13,3, ikinci tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 9,8, üçüncü tercihine yerleşenlerin oranı de yüzde 8,7 olarak saptandı. - Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Rapora göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 201 bin 516 kişi sınava girdi, 150 bin 444 aday tercih yapma hakkını elde etti ve 94 bin 315'i tercihte bulundu. Toplam 62 bin 863 aday da üniversiteye yerleşti. Açıköğretim hariç lisans programlarına 28 bin 419 aday yerleşirken, bölge Türkiye sıralamasında 6'ncı oldu. YKS'de bölgeden ilk 100'e 5, ilk 5 bine de 532 aday girdi. Adayların yüzde 18,1'i birinci, yüzde 11,5'i ikinci, yüzde 8,7'si de üçüncü tercihindeki üniversiteyi kazanma başarısını gösterdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise 288 bin 440 aday sınava girerken, 207 bin 477'si tercih yapma hakkını kazandı. 81 bin 365 adayın üniversiteye yerleştiği YKS'de bu adayların 35 bin 886'sı açıköğretim haricindeki lisans programlarını kazandı. Sınavda puan türlerine göre ilk 100'e 5, ilk 5 bine de 698 kişi girdi. Ayrıca adayların yüzde 18,5'i birinci, yüzde 10,3'ü ikinci, yüzde 7,6'sı üçüncü tercihine girdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Türkiye sıralaması 7 oldu. - Marmara Bölgesi Türkiye sıralamasında dördüncü Akdeniz Bölgesi'nde 304 bin 225 aday sınava girdi, 234 bin 705'i tercih yapma hakkını elde etti. Sınav sonucunda tercih yapan 161 bin 399 adaydan 110 bin 830'unun üniversiteye yerleştiği sınavda açıköğretim hariç lisans programlarını kazananların sayısı 51 bin 760 oldu. Akdeniz Bölgesi, Türkiye sıralamasında 3'üncü sırada yer aldı. Bölgenin ilk 100'e giren aday sayısı 27, ilk 5 bine giren aday sayısı ise bin 513 olarak belirlenirken, açıköğretim hariç lisans programlarında adayların yüzde 14,9'u birinci, yüzde 10,2'si ikinci, yüzde 8,3'ü de üçüncü tercihine yerleşti.