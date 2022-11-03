İç Anadolu'da Diyanete bağlı kurumlarda deprem tatbikatı

SİVAS (AA) - Sivas'ta Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan Hafız Mehmet Altuntaş Erkek Yatılı Kur'an Kursu'ndaki tatbikatta, senaryo gereği, kursu ziyaret eden ve öğrencilerle sohbet eden Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer il protokolü depreme yakalandı.

"Çök, kapan, tutun" yöntemini uygulayan Şimşek, beraberindekiler ve öğrenciler, deprem tehlikesinin geçmesinin ardından binadan tahliye edildi.

Şimşek, Türkiye'nin bir çok afete karşı riskli bir coğrafyada yer aldığını söyledi.

Özellikle deprem açısından riskin yüksek olduğunu vurgulayan Şimşek, "O yüzden sürekli hazırlıklı ve bilinçli olmamız gerekiyor." dedi.

Deprem sırasında vatandaşların davranış tarzını öğrenmelerini ve doğru hareket etmelerini amaçladıklarını aktaran Şimşek, tatbikatı gerçekleştirenlere teşekkür etti.

KAYSERİ

Kayseri'de Uhud Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen tatbikatta öğrenciler senaryo gereği depreme yakalandı.

Deprem anonsuyla birlikte toplanma alanına yönelen öğrenciler burada AFAD yetkilileri tarafından bilgilendirildi.

Tatbikata Vali Yardımcısı Şemsettin Erkaya, AFAD Müdürü Osman Atsız, Müftü Yardımcıları Muammer Turan ve Seda Nur Sezen de eşlik etti.

KIRIKKALE

Kırıkkale Atatepe Kız ve 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen tatbikatta, Vali Yardımcısı Sibel Köse, AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun ve İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar da hazır bulundu.

Sınıflarda saat 10.00'da zilin çalmasıyla Köse, Coşkun, Yaşar, çocuklar ve kadınlar, "çök-kapan-tutun" yöntemini uyguladı. Ardından kontrollü şekilde tahliye edilen binadakiler, toplanma alanında bir araya geldi.

Coşkun, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Müftülüğü ve 8 ilçe müftülüğüne bağlı 110 Kur'an kursunda 95 personel, 153 öğretici ve 2 bin 775 kursiyer olmak üzere toplam 3 bin 23 kişinin tatbikata katıldığını dile getirdi.

Coşkun, bu tatbikatların ülke genelinde farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlendiğine dikkati çekti.

YOZGAT

Yozgat'ta Bilal Şahin Hafız Kur'an Kursu'nda düzenlenen deprem tatbikatında siren sesiyle "çök, kapan, tutun" yöntemi uygulandı, yangın merdiveninden bina boşaltıldı.

Tatbikata katılan Yozgat Valisi Ziya Polat, Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl 'Afet Eğitim Yılı' ilan edilmişti. İlimiz genelinde eğitimler verildi. Bu yıl da İçişleri Bakanlığımız tarafından 'Afet Tatbikat Yılı' ilan edildi. Şu anda 81 ildeki Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kuruluşlarda deprem tatbikatı yapıldı, yapılmaya devam edecek. Biz afetlere hazır olmak zorundayız. İçişleri Bakanlığımız koordinesinde gelecek hafta ülke genelinde büyük bir tatbikat yapılacak." diye konuştu.

Tatbikata İl Müftüsü Ali Gülden, AFAD İl Müdürü Halil İbrahim İbiş, POMEM Müdürü Zafer Kişi, müftülük personeli ve öğrenciler katıldı.

NİĞDE

Niğde'de İbrahim Baloğlu Erkek Kur'an Kursu'ndaki deprem tatbikatında ilk sirenin çalmasıyla "çök, kapan, tutun" yöntemi uygulandı, ikinci siren sesinde ise bina boşaltıldı.

Vali Mustafa Koç, İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığının bilinç arttırmak, bu planların sahada aksayan yanlarını görmek, kurumlar arası işbirliği yapabilmek, afet anında görev alabilecek kişiler arasındaki koordinasyonu sağlamak için bu tarz planlar yaptığını anlattı.

Koç, "İçişleri Bakanlığımız 2022'yi Afet Tatbikat Yılı ilan etti. Bu kapsamda Türkiye genelinde olduğu gibi 'deprem anı ve tahliye tatbikatı' gerçekleştirdik. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz, gayet başarılı bir tatbikat yaptılar. Merkezde 66, ilçelerde 45 olmak üzere 111 merkezimizde tatbikat gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Tatbikata, AFAD İl Müdürü Selami Kılıçel, İl Müftüsü Osman Ayas, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, kurs personeli ve öğrenciler katıldı.

NEVŞEHİR

Nevşehir'deki etkinlik, Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde bulunan Şeyh-ül Kurra İbrahim Tanrıkulu Kur'an Kursu'nda gerçekleştirildi.

AFAD'ın koordinasyonunda UMKE, İHH Arama Kurtarma, Türk Kızılay ve Radyo Amatörleri Derneği üyelerinin katıldığı tatbikatta öğrenciler senaryo gereği depreme yakalandı.

Sınıflarda "çök-kapan-tutun" hareketi yapan öğrenciler, görevlilerce tahliye edilirken, AFAD tarafından öğrencilere broşürü dağıtıldı.

Vali Yardımcısı Ahmet Erdoğdu, Türkiye'de geçmişte çeşitli afetler yaşandığını, hayatın gerçeği olan afet anında nasıl davranılması gerektiğinin tüm biteylerce bilinmesi gerektiğini belirtti.

Bu tür tatbikatların hayati önem taşıdığını vurgulayan Erdoğdu, "Tatbikattaki amaç, insanlarımızın afetlere karşı hazırlıklı olmasıdır. Burada öğrencilerimize yaşayarak öğretmiş olduk. Muhtemel afetlerde can ve mal kaybının önlenmesi için bu tatbikatlar yapılıyor." dedi.

KIRŞEHİR

Kırşehir'de Hatice Hatun Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği öğrenciler depreme sınıflarda yakalandı.

Öğrenciler, "çök-kapan-tutun" yöntemi ile kendilerini korumaya çalıştı, o an öğrencilerle sohbet etmek üzere sınıfta olan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve beraberindekiler de aynı yöntemi uygulayarak tatbikata katıldı.

Sarsıntının geçmesi ile okul görevlileri tarafından izdihama yer vermeyecek şekilde tahliye edilen öğrenciler, toplanma alanında bir araya geldi.

Vali Buhara, "Olası bir afet anında bizlere tecrübe olacağından tatbikatlara katılımı son derece önemli görüyoruz. Deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde bu tür tatbikatların önemi büyük. Öğrencilerimiz de tatbikatı yerine getirerek daha iyi öğreniyorlar." dedi.

