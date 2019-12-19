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İç Anadolu'da kültür sanat

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 19.12.2019 10:05 | Son Güncelleme

İç Anadolu'da kültür sanat

SİVAS (AA) - Sivas, Nevşehir, Kayseri ve Kırıkkale'de sanatseverler tiyatro ve konser etkinliklerinde buluşuyor.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "1919: Şafak" adlı oyunu Sivas'ta sahneleyecek.

Asiye Demet Köse ile SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün kaleme alarak sahneye taşıdığı "1919: Şafak", Samsun'dan başlayan ve Sivas Kongresi ile kararlılığa dönüşen, Türk milletinin manda ve himayeye karşı destansı dik duruşunu konu alıyor.

Oyun, bugün ve yarın 19.30'da, 21 Aralık Cumartesi günü 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde izleyicisiyle buluşacak.

- Nevşehir

Kapadokya Üniversitesi ile Klasik Keyifler Derneği tarafından Beethoven'ın 250. doğum yılı dolayısıyla konser düzenlenecek.

Üniversitenin Uçhisar Sanat Yerleşkesi'ndeki konserde, keman, viyolonsel ve piyano eşliğinde "Do Minör Üçlü", "5. Viyolonsel Sanatı", "Op.96 Keman Sanatı" dinleyicilere sunulacak.

Etkinlik, yarın 20.00'de gerçekleştirilecek.

- Kayseri

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde 20 Aralık Cuma günü saat 20.30'da 2 perdelik komedi oyunu "Amiral Battı" sahnelenecek.

1980'lerde emekli bir amiralin evinde geçen oyunda, ünlü bir dansçı olan Rudiyef'in Türkiye'ye iltica etmek istemesi anlatılıyor.

Aynı gün saat 19.00'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda Türk Sanat Müziği Kent Korosu konser verecek.

- Kırıkkale

Kırıkkale Kültür ve Turizm Müdürlüğünde bugün saat 19.00'da Karadenizliler Gecesi etkinliği kapsamında Grup Liva konser verecek.

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Anahtar Kelimeler:
1919:Şafak Nevşehir sivas Sivas Devlet Tiyatrosu

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