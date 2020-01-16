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  4. İç Anadolu'da kültür sanat

İç Anadolu'da kültür sanat

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 16.01.2020 10:03 | Son Güncelleme

Nevşehir ve Kayseri'de "İkinci Bahar", Kırıkkale'de "Bence Hiç Komik Değil", Sivas'ta "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyunlar seyirciyle buluşacak

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir, Kayseri, Kırıkkale ve Sivas'ta sanatseverler tiyatro ve konserlerde buluşuyor.

Nevşehir Belediyesinin Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde 18 Ocak Cumartesi günü düzenleyeceği etkinlikte, İstanbul Temaşa Tiyatrosunca "İkinci Bahar" adlı oyun sahneleniyor.

Usta oyuncular Cihat Tamer ile Bedia Ener'i tiyatro sahnesinde buluşturan oyunda ikiliye, Buket Dereoğlu, Emre Törün ve Serkan Budak eşlik ediyor.

Alfonso Paso'nun eserinden uyarlanan oyunun yönetmenliğini Serkan Budak üstleniyor. İnsanın ancak yaşama sevincini yitirdiği zaman öleceğini anlatan oyun, "Aşkın ve mutluluğun yaşı yoktur" temasıyla sahneye aktarılıyor.

Etkinlik, saat 19.30'da başlayacak.

- Kayseri

Kayseri'de de "İkinci Bahar" adlı tiyatro oyunu sahneleniyor.

Kayseri Kültür Merkezindeki iki perdelik komedi oyunu, 17 Ocak Cuma günü saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Öte yandan rap şarkıcısı Ceza, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 19 Ocak Pazar günü saat 20.30'da sahneye çıkacak.

- Kırıkkale

Kırıkkale Kültür ve Turizm Müdürlüğünde "Bence Hiç Komik Değil" tiyatro oyunu sahneleniyor.

Bugün saat 19.00'da sahnelenecek komedi oyunu, yeni evlenen bir çiftin düğün akşamı yaşadıkları ilginç ve komik olayları anlatıyor.

Öte yandan "Shrek Çocuk Tiyatrosu", 18 Ocak Cumartesi günü Kültür ve Turizm Müdürlüğünde 13.00, 14.30 ve 16.00 saatlerinde seyirciyle buluşacak.

- Sivas

Sivas Devlet Tiyatrosu'nca (SDT), "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" isimli eseri sahneleniyor.

William Shakespeare'ın önemli klasiklerinden olan, Türkçe'ye Nurettin Sevin'in çevirdiği oyunu, SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz yönetiyor.

Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 18 Ocak Cumartesi günü ise 14.00 ve 19.30'da sahnelenecek.

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