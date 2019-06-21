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İç Anadolu'da kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 18:58 | Son Güncelleme

İç Anadolu'da kuvvetli yağış uyarısı

Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'nin güneyi ile Kayseri'nin batısında yarın akşama kadar yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin yarın akşama kadar parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Bilecik, Kastamonu, Sinop, Gaziantep, Kilis ve Malatya'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'nin güneyi ile Kayseri'nin batısında yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ülke genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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Meteoroloji tahmin

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