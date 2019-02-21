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İç Anadolu’nun en büyük ‘Trafik Eğitim Parkuru’ Kırıkkale’ye yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 13:29 | Son Güncelleme

İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük ‘Trafik Eğitim Parkuru’ çocuklar için Kırıkkale’ye yapılıyor.Mini şehir olarak da adlandırılan parkurda İçişleri Bakanlığı görevlileri ile trafik polisleri tarafından çocuklara hem teorik hem de uygulamalı trafik eğitimi verilecek.

İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük ‘Trafik Eğitim Parkuru’ çocuklar için Kırıkkale’ye yapılıyor.
Mini şehir olarak da adlandırılan parkurda İçişleri Bakanlığı görevlileri ile trafik polisleri tarafından çocuklara hem teorik hem de uygulamalı trafik eğitimi verilecek. Parkurun çevre illere de hizmet vermesi hedefleniyor.
Trafik polisleri öncülüğünde çocukların trafik kurallarını öğrenebilmeleri ve trafik eğitimi alabilmeleri amacıyla İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük ‘Trafik Eğitim Parkuru’ Kırıkkale’ye yapılıyor. Kırıkkale Belediyesi tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 15 dönümlük araziye planlanan ‘Trafik Eğitim Parkuru’ projesinin çalışmaları başladı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ile birlikte çalışmaların başladığı alanda incelemelerde bulundu.
Çocuklar için mini şehir olarak da adlandırılan projede; trafik, itfaiye, AFAD, sağlık ve ilk yardım gibi eğitimler verilecek. Ayrıca çocukların teorik ve uygulamalı eğitim alabilmeleri içinde parkurun içerisinde; otobüs durakları, mini arabalar, alt-üst geçitler, çocuk oyun parkları ve derslikleri yer alıyor. Çocukların ebeveynlerinin de rahat bir ortamda zaman geçirebilmeleri amacıyla çay bahçeleri, oyun parkları ve kafeteryalar ‘mini şehrin’ içerisinde yer alacak. Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polisler ile İçişleri Bakanlığı görevlileri tarafından belli bir mesai saatleri içerisinde çocuklara trafik kurallarını teorik ve uygulamalı şekilde eğitim verilecek. Projenin bir ay içerisinde hayata geçmesi planlanıyor.
İç Anadolu’daki en büyük trafik eğitim parkuru olacağını ifade eden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, “Bugün bulunduğumuz alana hem Kırıkkale için hem de bölgemiz için çok hayırlı hizmetler verecek bir trafik çocuk parkını inşa edeceğiz. Bununla ilgili olarak yaklaşık 2-3 aydır planlama çalışmalarımız devam ediyordu. Şimdi bu projelendirme çalışmaları nihayete erdi. İnşaat sürecine başladık. İnşallah bu hafta içerisinde alt yapısı tamamlanıp, ondan sonra üst yapı çalışmalarına geçeceğiz” dedi.
Çocuklar için mini şehir kuracaklarını kaydeden Vali Sezer, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Tamamen çocuklara hitap edecek şekilde içerisinde; itfaiyesinden, hastanesine kadar otobüs duraklarından üst geçitlerine kadar ve tüm trafik işaretlerinin olduğu mini bir şehir kuracağız. Çocuklarımızın uygulamalı olarak burada trafik eğitimini alması ve hayatlarının ileriki dönemlerinde de bunu beyinlerine nakşederek uygulamaya geçirmesini sağlayacağız. Burada trafik parkında çocuklarımız hem eğlenecekler, mini trafik eğitim araçlarımız olacak, onları kullanacaklar.”

“Çevre illere de hitap edecek”
Parkurun çevre illere de hitap edeceğini ifade eden Sezer, “Hem de teorik olarak da burada kuracağımız dersliklerde bizim buraya özgü vagondan yapacağız. Orada da teorik eğitimlerini alacaklar. Yine kafeteryamız olacak orada ailelerimiz çocuklarına eşlik edebilecekler. Bu hem Kırıkkale’ye hitap edecek hem de çevremizdeki illere de hitap edecek. Örnek güzel bir çalışma olacak inşallah. Hep beraber bitirip çocuklarımızın mutluluğunu bizde görmek istiyoruz. Burada hem trafik ekiplerimiz eğitim verecekler hem de bizim yine İçişleri Bakanlığımızın özel eğitmenleri zaman zaman gelerek çocuklarımızın eğitimine eşlik edecekler. Bu açıdan da bir okul gibi işleyecek. Buranın işletmesi bizim Emniyet Müdürlüğü tarafından işletmesi gerçekleştirilecek” şeklinde konuştu.

İç Anadolu’nun en büyük ‘Trafik Eğitim Parkuru’ Kırıkkale’ye yapılıyor

İç Anadolu’nun en büyük ‘Trafik Eğitim Parkuru’ Kırıkkale’ye yapılıyor

İç Anadolu’nun en büyük ‘Trafik Eğitim Parkuru’ Kırıkkale’ye yapılıyor

İç Anadolu’nun en büyük ‘Trafik Eğitim Parkuru’ Kırıkkale’ye yapılıyor

İç Anadolu’nun en büyük ‘Trafik Eğitim Parkuru’ Kırıkkale’ye yapılıyor

İç Anadolu’nun en büyük ‘Trafik Eğitim Parkuru’ Kırıkkale’ye yapılıyor

İç Anadolu’nun en büyük ‘Trafik Eğitim Parkuru’ Kırıkkale’ye yapılıyor

İç Anadolu’nun en büyük ‘Trafik Eğitim Parkuru’ Kırıkkale’ye yapılıyor

İç Anadolu’nun en büyük ‘Trafik Eğitim Parkuru’ Kırıkkale’ye yapılıyor

İç Anadolu’nun en büyük ‘Trafik Eğitim Parkuru’ Kırıkkale’ye yapılıyor

İç Anadolu’nun en büyük ‘Trafik Eğitim Parkuru’ Kırıkkale’ye yapılıyor

İç Anadolu’nun en büyük ‘Trafik Eğitim Parkuru’ Kırıkkale’ye yapılıyor

İç Anadolu’nun en büyük ‘Trafik Eğitim Parkuru’ Kırıkkale’ye yapılıyor

İç Anadolu’nun en büyük ‘Trafik Eğitim Parkuru’ Kırıkkale’ye yapılıyor

İç Anadolu’nun en büyük ‘Trafik Eğitim Parkuru’ Kırıkkale’ye yapılıyor
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