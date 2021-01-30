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İç Anadolu'nun "zirvesi" Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

30.01.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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İç Anadolu'nun "zirvesi" Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, yabancı turistler ile seyahat ve konaklama izin belgesi alan yerli ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Charter seferlerle Ukrayna, Rusya, Polonya gibi ülkelerden Kayseri'ye gelen turistlerin yanı sıra tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından önce seyahat ve konaklama belgesi alan yerli ziyaretçiler, otellere akın etti.

İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'ndaki pistleri dolduran tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Dağ otellerinde doluluk yüzde 100'e ulaşırken, tesislerde sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat ediliyor.

Kayakseverlerden üniversite öğrencisi Ertuğrul Kağan Eğlenceoğlu (19), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciyes'te önceki yıllara oranla ziyaretçi yoğunluğunda ciddi azalma gözlemlediğini söyledi.

Önceden çok sıra olduğunu belirten Eğlenceoğlu, "Pistler çok güzel, önceden bazı yerlerde karlar ezilmemişti. Şu an gayet iyi durumda. Kar yağmış, pistler ezilmiş. Kayak ve snowboard için cidden Erciyes Dağı bulunmaz bir nimet." dedi.

Ankara'dan gelen Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Mehmet Erbasan ise tatil amacıyla kente geldiğini anlattı.

Okulun yarıyıl tatilinde olması nedeniyle hafta sonu Erciyes'e geldiğini dile getiren Erbasan, "13 yıldır kayak yapıyorum. Erciyes'te ortam gayet güzel. Birkaç gün önce de güzel kar yağdı. Çok memnunum." diye konuştu.

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