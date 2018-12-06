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İç çamaşırı ve ayakkabısının tabanından 1 kilo 200 gram eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 12:46 | Son Güncelleme

BOLU'da, TEM yolunda durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan Mazlum E.'nin (18) üzerinde yapılan aramada iç çamaşırı ve ayakkabısının içine koyduğu 1 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

İç çamaşırı ve ayakkabısının tabanından 1 kilo 200 gram eroin çıktı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM yolunda durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan Mazlum E.'nin (18) üzerinde yapılan aramada iç çamaşırı ve ayakkabısının içine koyduğu 1 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunun Bolu geçişinde yaptığı uygulamada yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler, otobüste yolcu olarak bulunan Mazlum E.'nin tavırlarından şüphelenerek üzerinde arama yaptı. Mazlum E.'nin iç çamaşırı ve ayakkabısının tabanında saklı olan 1 kilo 200 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan Mazlum E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İç çamaşırı ve ayakkabısının tabanından 1 kilo 200 gram eroin çıktıİç çamaşırı ve ayakkabısının tabanından 1 kilo 200 gram eroin çıktıİç çamaşırı ve ayakkabısının tabanından 1 kilo 200 gram eroin çıktıİç çamaşırı ve ayakkabısının tabanından 1 kilo 200 gram eroin çıktı

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