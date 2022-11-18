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  4. 'İç çamaşırımdan etkilendiğini söyledi!' Komşunun kızına yaptıklarını duyan baba mahkemede çıldırdı

'İç çamaşırımdan etkilendiğini söyledi!' Komşunun kızına yaptıklarını duyan baba mahkemede çıldırdı

18.11.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 11 yaşından beri komşusunun kızına defalarca cinsel istismarda bulunan Z.K. savunması yaptıktan sonra genç kızın babasının saldırısına uğradı. Sapık komşu, ''Beraber top oynuyorduk, bisiklet ile beraber geziyorduk. 3 kızım var, bu olanlara anlam veremiyorum. Bir kere bana 'Şoförlük öğret' demişti. Arka koltukta otururken belim açılmış. Kendisi iç çamaşırımdan etkilendiğini söyledi'' dedi. 17 yaşındaki Z.K. de, farklı tarihlerde defalarca tacize uğradığını dile getirdi.

'İç çamaşırımdan etkilendiğini söyledi!' Komşunun kızına yaptıklarını duyan baba mahkemede çıldırdı

Kocaeli'de komşusunun kızına 11 yaşındayken defalarca cinsel istimarada bulunduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada genç kızın ifadesi dinlendiği sırada öfkelenen baba sanığa yumruk attı. İddiaya göre, R.G. (17) isimli genç kız, 11 yaşındayken alt komşusu Z.K. (60) tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığını iddia ederek 2021 yılında şikayetçi oldu. Genç kızın şikayeti üzerine Z.K. hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan dava açıldı.

Davanın ilk duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuksuz sanık Z.K., müşteki R.G ile babası C.G. ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Z.K., suçlamaları kabul etmeyerek, "Beraber top oynuyorduk, aynı kapıdan girip çıkıyorduk, bisiklet ile beraber geziyorduk. Ben 10 yıldır parkinson hastasıyım. Hastalığım sebebiyle kendimle zor ilgileniyorum. 3 kızım var, bu olanlara anlam veremiyorum. Bir kere bana 'Şoförlük öğret' demişti. Arka koltukta otururken belim açılmış. Kendisi iç çamaşırımdan etkilendiğini söyledi, ben de tersledim" dedi.

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BABA, SANIĞA SALDIRDI

Sanığın savunmasının ardından R.G.'nin ifadesi dinlendi. Adli görüşme odasından duruşmaya katılan R.G., "Sanık bizim alt komşumuzdu. Çok iyi niyetli yaklaştı. 11 yaşındaydım, anlayamadım. Bir gün beni bisiklete alıp, ormanlık alana götürdü. Bana dokunmaya başladı" diyerek istismarı anlattı. Bu sırada salonda bulunan R.G.'nin babası C.G. öfkelenerek sanığa saldırdı. Salondan seslerin geldiğini duyan sanık Z.K.'nın kızı da içeri girdi ve C.G.'ye saldırdı. Öfkeli baba ve sanığın kızı, polis ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı.

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

İfadesine devam eden R.G., sanığın kendisine müstehcen filmler izleme teklifinde bulunduğunu ve farklı tarihlerde defalarca taciz ettiğini ileri sürdü. R.G., "Bu olaydan sonra bir süre yemek yiyemedim, psikolojim bozuldu. Çorum'dayken beni telefonla aradı bunun üzerine ben de durumu ablama anlattım. O anneme, annem de babama anlattı" dedi.

BABA: ŞU ANA KADAR BU KADAR BİLGİM YOKTU

Salona alınan R.G.'nin babası C.G. ise "Şu ana kadar benim bu kadar bilgim yoktu. Olayın bu şekilde olduğunu bilmiyordum. Ben film izlemeyi teklif etti diye biliyordum. Şikayetçiyim" diye konuştu.

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"GECELERİ UYUYAMIYORDU"

Tanık olarak dinlenen R.G.'nin kuzeni B.Ç. ise "R.G. o zaman 11 yaşındaydı. Geceleri uyuyamıyordu. Bir gün markette bana olanları birden anlatmaya başladı. Ben de ona burada böyle şeylerin anlatılmayacağını, evde konuşmamızın daha doğru olacağını söyledim. Evde bana her şeyi anlattı. Ben de teyzeme anlattım" şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti, HTS kayıtlarının bir sonraki duruşmaya getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Öte yandan, sanığa duruşmada yumruk atan C.G. hakkında suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Kocaeli

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