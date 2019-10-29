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İç çamaşırına sakladığı uyuşturucu ile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 20:01 | Son Güncelleme

Trabzon’da polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçta ve araç içerisinde bulunan şüpheli şahıslar üzerinde arama yaptı.

Trabzon’da polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçta ve araç içerisinde bulunan şüpheli şahıslar üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda bir kişinin iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri Ortahisar ilçesinde Kireçhane Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yaptığından şüphelenilen bir aracı takibe aldı. Takip edildikten bir süre sonra durdurulan araç içerisinde bulunan M.B., H.S. ve 2 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslardan M.B.’nin üzerinde yapılan aramada iç çamaşırının içerisine saklanmış halde 130 adet ecstasy hap ele geçirildi. M.B. isimli şahsın tespit edilen 2 ayrı ev adresinde de yapılan eş zamanlı aramada 115 adet ecstasy hap ve 27 adet Lyrıca isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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