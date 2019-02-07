HABER

İç çamaşırında 115 adet ecstacy ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 16:47 | Son Güncelleme

Çorum’da narkotik polislerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda iç çamaşırına gizlenmiş 115 adet ecstacy hap ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, sokak satıcılarına yönelik çalışmalar yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri S.İ.

İç çamaşırında 115 adet ecstacy ele geçirildi

Çorum’da narkotik polislerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda iç çamaşırına gizlenmiş 115 adet ecstacy hap ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, sokak satıcılarına yönelik çalışmalar yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri S.İ. isimli şahsın İstanbul’a giderek uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şahsı takibe alan Narkotimler. SB. isimli şahısla birlikte Çorum Otogarında otobüsten inerek kaçmaya çalışan şahsı kısa sürede yakaladı.
Şahsın yapılan üst aramasında iç çamaşırı içerisine gizlenmiş iki ayrı şeffaf poşet içerisinde toplam 115 adet ecstacy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınarak hakkında TCK’nın 188. maddesinden (Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti) işlem yapılan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevine teslim edildi.

Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor... Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor...
Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralıKüçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı
Giresun’da bir evin çatı katında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyorGiresun’da bir evin çatı katında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.