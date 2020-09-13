İç çamaşırında ele geçirildi! 6 paket ve 219 gram...

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İÇ ÇAMAŞIRINDA 6 PAKET EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen otomobili TEM otoyolu üzerindeki uygulama noktasında durdurdu. Araç ve A.Ö. üzerinde narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan detaylı aramada, sürücünün iç çamaşırına 6 paket halinde gizlenmiş 291,56 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

