HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İç çamaşırında ele geçirildi! 6 paket ve 219 gram...

İç çamaşırında ele geçirildi! 6 paket ve 219 gram...

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2020 17:25 | Son Güncelleme

Bolu'da, narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada iç çamaşırında 291,56 gram eroinle yakalanan sürücü A.Ö. (32), adliyeye sevk edildi.

İç çamaşırında ele geçirildi! 6 paket ve 219 gram...

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İÇ ÇAMAŞIRINDA 6 PAKET EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen otomobili TEM otoyolu üzerindeki uygulama noktasında durdurdu. Araç ve A.Ö. üzerinde narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan detaylı aramada, sürücünün iç çamaşırına 6 paket halinde gizlenmiş 291,56 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Türkiye'de toz taşınımı hafta boyunca devam edecek''Türkiye'de toz taşınımı hafta boyunca devam edecek'
7 kilometre hortum çekerek yangını kontrol altına aldılar7 kilometre hortum çekerek yangını kontrol altına aldılar
Özel okullarda indirim olacak mı?Özel okullarda indirim olacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erzincan’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yasak kararı
Erzincan’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yasak kararı
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
AVM'lerde yeni dönem! Başvurular başladı
AVM'lerde yeni dönem! Başvurular başladı
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
Durumu ağırlaştı, Türkiye'ye getirildi
Durumu ağırlaştı, Türkiye'ye getirildi
İlginizi Çekebilir
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Kıskançlıktan hamile arkadaşının karnını deşti!
Kıskançlıktan hamile arkadaşının karnını deşti!
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pozantı'daki yangını 7 kilometre hortum çekerek kontrol altına aldılar
7 kilometre hortum çekerek yangını kontrol altına aldılar
Kum fırtınasını böyle anlattı: Ayaklarım yerden kesildi, yer çekimi yok gibiydi
Dehşet anlarını böyle anlattı! 'Yer çekimi yok gibiydi'
Seyir halindeki kamyonetin üzerindeki eşyalar arasında uyudular
Tehlikeli yolculuk! Eşyalar arasında uyudular
Kapı eşiğinde kadını av tüfeğiyle öldürdü, 'Hırsız sandım' dedi
Akılalmaz olay! Av tüfeğiyle öldürdü, 'Hırsız sandım' dedi
Kardeşlerin miras kavgasında gelin, sopa ve kürekle dövülerek öldürüldü
Kan donduran olay! Sopa ve kürekle dövülerek öldürüldü
Akılalmaz kaza! Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü
Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.