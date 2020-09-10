İç çamaşırında uyuşturucu bulundu!

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunda uygulama yaptı. Uygulama kapsamında bir otomobil durduruldu.

İÇ ÇAMAŞIRINDA BULUNDU

Otomobilde bulunan M.A. (35), R.A. (35), ve Y.B. (40) üzerinde arama yapıldı. Bu sırada narkotik köpeği 'Sezar', R.A.'ya tepki verdi. R.A.'nın üzerinde yapılan aramda, iç çamaşırına sakladığı 32,75 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



