İç çamaşırında uyuşturucu ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir araçta bulunan şahsın iç çamaşırında 29,41 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Antalya-Manavgat D-400 karayolu üzerinde durumundan şüphelenilen araç durduruldu. A.A. isimli şahsın üst aramasında iç çamaşırı içerisinde 2 paket halinde 29,41 gram eroin maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 925 TL para ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan M.A.T. ve A.A. gözaltına alındı. Zanlılar hakkında ’uyuşturucu madde ticareti yapmak, kullanmak ve bulundurmak’ suçlarından adli işlem yapıldığı bildirildi.

