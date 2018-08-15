İç çamaşırında uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Ferit Melen Havalimanı'nda iç çamaşırına gizlediği 105 gram metamfetamin ile yakalanan Ş.K., tutuklandı. Adana'ya gitmek üzere Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen Ş.K. X-Ray cihazından geçti. Polis ekiplerinin şüphelendiği Ş.K.'nın üst araması yapıldı. Aramada, Ş.K.'nın iç çamaşırına gizlediği 105 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.K, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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