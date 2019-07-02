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İç çamaşırında uyuşturucu ile yakalanan İranlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 15:00 | Son Güncelleme

İç çamaşırında uyuşturucu ile yakalanan İranlı tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, iç çamaşırına gizlediği uyuşturucu madde ile yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Avanos ilçesindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurarak kimlik kontrolü yapan polis, bir erkek yolcunun tedirgin davranışlarından şüphelendi.

İran uyruklu M.L'nin üst aramasında, iç çamaşırına gizlediği 43 paket satışa hazır yaklaşık 163 gram metamfetamin, 17 gram eroin ile 16 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.L, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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