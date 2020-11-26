İç çamaşırında uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Mersin polisi, şehirlerarası bir otobüste şüpheli 2 şahıs üzerinde yaptığı aramada 760 gram esrar ele geçirdi. Şahıslardan birinin, 345 gram esrarı iç çamaşırında saklaması şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası bir otobüsle doğu illerinden uyuşturucu getirileceğinin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 1 aylık teknik ve fiziki çalışma sonucunda şahısları tespit etti. Şüphelileri otobüse bindikleri ilden Mersin’e kadar izleyen ekipler, uygulama noktasında otobüsü durdurarak, şahıslar üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada Ö.T. isimli şahsın sırt çantasında 415 gram, M.O. isimli şüphelinin iç çamaşırında ise 345 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

