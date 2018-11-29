İç çamaşırından çıkanlar şoke etti! İşte cezası

Kıbrısmanşet'ten Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Güney Kıbrıs’a götürmek için 2018 yılı Ağustos ayı içerisinde İstanbul’dan 600 gram Metamfetamin türü uyuşturucu madde alarak KKTC’ye ithal eden ve kuryelik yapan sanık Andra Theodora Nıcu hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı.

5.5 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

“Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davlarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Nıcu, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından 5.5 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Sütyenine zulalamıştı… Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Sanık Andra Theodora Nıcu, 10 Ağustos 2018 tarihinde daha önceden para karşılığında Güney Kıbrıs’a uyuşturucu madde getirme konusunda anlaştığı İstanbul’da sakin “Fatma” isimli bir bayandan uyuşturucuyu almak için Beyarmudu Kara Giriş Kapısından KKTC’ye giriş yaparak Ercan Havaalanına gitmişti.

KURYELİK YAPARKEN YAKALANMIŞTI

AynI gün sanık, Ercan Havaalanından İstanbul’a giderek, “Fatma” isimli kişi ile buluşup 2 ayrı çorap içerisinde 600 gram Metamfetamin türü uyuşturucu maddeleri 1500 Euro karşılığında Güney Kıbrıs’ta bir şahsa vermek için alıp tasarrufuna geçirmişti. Sanık Nıcu, 12 Ağustos 2018 tarihinde, almış olduğu uyuşturucu maddeleri giymekte olduğu sütyeninin her iki tarafına zulalamış ve Ercan Havaalanından KKTC’ye giriş yapmıştı.