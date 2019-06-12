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İç çamaşırından uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 11:58 | Son Güncelleme

Isparta'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Isparta'da ticaretini yaptığı öne sürülen uyuşturucuyu iç çamaşırına gizleyen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.

Isparta Otogarı'nda durumundan şüphe edilen Ş.C.A'nın üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırına gizlediği 15 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, 4 zanlı hakkında ise "uyuşturucu kullanmak"tan işlem yapıldığı öğrenildi.

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ısparta operasyon tutuklama uyuşturucu

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